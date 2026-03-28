Reggio Emilia, si sporge troppo e viene travolto da un treno: amputate le gambe a un 30enne

Il grave incidente giovedì sera alla stazione di Reggio Emilia: l’uomo stava aspettando a bordo del suo monopattino e si sarebbe sporto troppo oltre la linea gialla sulla banchina quando è arrivato un Intercity che lo ha trascinato per diversi metri.

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Si sarebbe sporto troppo sui binari col suo monopattino ed è stato travolto da un treno: si è salvato, ma i medici sono stati costretti ad amputargli le gambe. È quanto accaduto a un giovane a Reggio Emilia: l’incidente risale a giovedì sera quando, poco prima delle 20, l’uomo – un trentenne di origine nordafricana – si trovava in stazione centrale a Reggio Emilia.

La polizia ferroviaria sta cercando di ricostruire con certezza la dinamica dell’incidente: stando a quanto emerso finora, l'uomo stava aspettando il treno al binario 4 a bordo del suo monopattino e si sarebbe sporto troppo oltre la linea gialla sulla banchina quando è arrivato un treno Intercity che lo ha fatto cadere sui binari, lo ha trascinato per diversi metri e lo ha travolto.

Immediatamente è scattato l'allarme al 118 e sul posto sono state inviate un'ambulanza e un’automedica. Per liberare l’uomo dalle lamiere del convoglio sono intervenuti i vigili del fuoco, che poi lo hanno affidato ai soccorritori. Il trentenne è stato portato d'urgenza all'Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia e lì i medici gli hanno amputato entrambi gli arti inferiori. È ancora ricoverato in condizioni gravi e in prognosi riservata, ma stando a quanto si apprende non sarebbe in pericolo di vita.

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Gli agenti intervenuti sul posto hanno ascoltato le testimonianze dei presenti e visionato le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Il treno coinvolto nell'incidente è stato fermato alla stazione successiva per i controlli. Dopo l'episodio la circolazione dei treni era rimasta bloccata per due ore provocando ritardi sulla circolazione.