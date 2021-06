Si chiama Nicola Tanturli il bimbo di 21 mesi scomparso ieri sera da Molino di Campanara, in Mugello. Per aiutare le ricerche è stata diffusa una sua foto. Il piccolino è nato nel settembre 2019 a Borgo San Lorenzo; si sarebbe allontanato dalla sua abitazione in località Campanara nel comune di Palazzuolo sul Senio. Ancora in corso le ricerche di Vigili del Fuoco, Carabinieri, Soccorso alpino e Protezione Civile.

Nicola forse si è allontanato in maniera autonoma

Lo scatto è stato diffuso dalla Prefettura, impegnata a coordinare le ricerche che in questo momento stanno perlustrando un'area di circa dieci chilometri quadrati. Sono stati gli stessi genitori, questa mattina, a dare l'allarme dopo "non averlo trovato nel letto". I due, apicoltori, sono di nazionalità tedesca e si sono trasferiti di recente nel comune in Mugello. L'ipotesi prevalente, al momento, è che Nicola si sia allontanato autonomamente.

Le ricerche

Si sta cercando nella zona di Campanara, a ottocento metri di quota ed è al confine con l'Emilia Romagna, in tutte le direzioni, soprattutto nella boscaglia. Sul luogo delle ricerche anche il sindaco di Palazzuolo sul Senio, Giampiero Moschetti. Partecipa anche un elicottero dei vigili del fuoco, il Drago di Bologna. In campo anche alcune unità cinofile. "Una ricerca non facile – dice il sindaco – Il paese è mobilitato ma la natura impervia del terreno non aiuta". Per le ricerche vengono usati anche droni. Circa duecento le persone in campo.

"Ricerche delicate", le definisce il Soccorso Alpino toscano, che è intervenuto in mattinata insieme alle altre forze di Protezione Civile. "Sono in campo – dicono dal Soccorso Alpino – varie squadre di tecnici sia a terra che trasportate sul posto tramite l'elisoccorso Pegaso 3. Intervengono anche le nostre Unità Cinofile".