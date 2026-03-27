Esce da casa per andare a scuola ma scompare nel nulla: a Reggio Emilia si cerca Elena, ha 14 anni

A Reggio Emilia si cerca Elena, ha 14 anni: la ragazza ieri è uscita da casa per andare a scuola ma non ci è mai arrivata. L’ultima volta è stata avvistata nella zona di Santa Croce e piazzale Europa. L’appello: “Chiunque la veda contatti le forze dell’ordine”.

Ore di angoscia nella provincia di Reggio Emilia per la scomparsa di Elena, ragazza di soli 14 anni di cui si sono perse le tracce da ieri, giovedì 26 marzo. La giovane è uscita da casa come tutte le mattine per andare a scuola ma non ci è mai arrivata. Poco dopo, alla madre è arrivata la notifica di assenza tramite l’applicazione scolastica, come ha confermato a Fanpage.it l'avvocato Barbara Iannuccelli, che ha ricondiviso l'appello per le ricerche.

Il suo telefono risulta non raggiungibile da allora. È stata vista l'ultima volta nella zona di Santa Croce e piazzale Europa a Reggio Emilia, dove è scesa da un autobus intorno alle 8 del mattino.

La famiglia, che vive nel comune di Albinea, ha denunciato formalmente la scomparsa della ragazza e i carabinieri stanno conducendo tutte le indagini del caso. Anche l'amministrazione comunale ha condiviso un post sulla propria pagina Facebook invitando chiunque veda Elena a contattare le autorità competenti.

Al momento della scomparsa la 14enne indossava una giacca con cappuccio nera, pantaloni jeans grigi, stivaletti marroni e uno zainetto fucsia. Nella serata di ieri era stata diffusa la notizia del ritrovamento dell'adolescente ma la famiglia ha poi smentito, continuando a cercarla. Secondo quanto riferito alla stampa locale dai genitori, Elena non avrebbe dato segni di disagio prima di allontanarsi.