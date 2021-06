in foto: Immagine di repertorio

Sono ore di apprensione e paura per le sorti di un bambino di neanche 2 anni scomparso improvvisamente nel nulla nella mattinata di oggi, martedì 22 giugno, tra i boschi del Mugello, in Toscana. Secondo le prime notizie il piccolo vive con i genitori in una comunità alternativa nel comune di Palazzuolo sul Senio, comune in mezzo ai boschi del Mugello, nella città metropolitana di Firenze. A lanciare l'allarme sono stati gli stessi genitori che questa mattina, appena alzati ,si sono accorti che il piccolo mancava dal proprio letto e, dopo averlo cercato nei dintorni senza successo, hanno deciso di allertare i soccorsi i soccorsi. "Stamani ci siamo svegliati e non lo abbiamo trovato nel letto" avrebbero detto ai carabinieri i genitori del bambino. Stano alla loro testimonianza, la scomparsa del piccolo dunque risalirebbe dunque ala notta tra lunedì e martedì o al più presto alle primissime ore di questa mattina.

Sul posto, in località Campanara, sono confluiti numerosi soccorritori tra forze dell'ordine, sanitari e pompieri che hanno immediatamente avviato le ricerche del bimbo. A impensierire i soccorritori il fatto che la zona è isolata e poco raggiungibile. Secondo quanto emerso, infatti, la zona dove vive il piccolo con una ristretta comunità di persone, tra cui la famiglia, sarebbe raggiungibile solo attraverso una strada. Si tratta in pratica di una comunità che si è sistemata in zona negli anni Ottanta a ottocento metri di altitudine, in un luogo piuttosto remoto e poco frequentato. Qui si sono concentrate le ricerche da parte di vigili del fuoco e carabinieri che stanno scandagliando i boschi palmo a palmo con l'aiuto di protezione civile e membri della stessa comunità. Data la tenera età del bambino si spera non sia andato lontano. Sul posto anche unità cinofile che stanno controllando anche un laghetto antincendio vicino all’abitazione del piccolo scomparso.