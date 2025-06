video suggerito

Che caldo farà in Italia nei prossimi giorni: le tendenze meteo di Sottocorona Nessun caldo africano per l’Italia in questi primi giorni di estate. Lo ha spiegato il meteorologo Paolo Sottocorona fornendo un aggiornamento sulle tendenze meteo di questo inizio giugno dopo i primi picchi di caldo. Settimana fino al 15 giugno con temperature un po’ sopra la media, poi in calo. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Antonio Palma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

“Temperature leggermente sopra la media ma nessun picco di calore sull’Italia” lo ha spiegato a Fanpage.it il meteorologo Paolo Sottocorona, che ha fornito un aggiornamento sulle tendenze meteo di questo inizio giugno dopo i primi picchi di caldo che hanno interessato alcune città del sud nei giorni scorsi. L’estate meteorologica infatti è ormai iniziata ma che caldo farà in Italia nei prossimi giorni? Nessuna temperature estrema, secondo l’esperto, anche se l’alta pressione continuerà a farla da padrona nella settimana fino al 15 giugno con temperature un po’ sopra la media, mentre le tendenze meteo per la settimana successiva indicano addirittura temperature in calo.

“Le punte di caldo finora ci sono state solo al sud, tra Puglia, Calabria e Sicilia. Questa settimana l'Italia avrà probabilmente temperature molti simili a quelle dei giorni scorsi, ad eccezione del sud che non avrà questi picchi di valori che ha avuto nel fine settimana” ha spiegato Sottocorona, ribadendo che i valori non saranno eccezionalmente caldi per questo inizio estate. “Avremo temperature leggermente sopra la media, tenendo conto però che sono medie calcolate su periodi lunghi di trenta quaranta anni” ha indicato Sottocorona, sottolineando però che “Due o tre gradi sopra le medie storiche significa ormai assoluta normalità vista la tendenza all’aumento delle temperature che si è vista negli ultimi dieci anni”.

Nei prossimi giorni dunque non si toccheranno assolutamente i 40 gradi, nemmeno al sud. “Non c’è nulla di eccezionale né di estremo, nessun grande caldo. Questa settimana non sarà caldissima e quella dopo potrebbe essere anche un po’ meno calda” ha spiegato il meteorologo, aggiungendo: “Si tratta semplicemente di una stagione che, come accade da decenni, risente di una tendenza dovuta all’aumento medio di un grado mezzo delle temperature del Pianeta che impatta in particolare sul Mediterraneo dove l’aumento è ancora di più, probabilmente due gradi”.

“Nel fine settimana si è toccato i 36 gradi a livello locale al sud, nelle zone ioniche, ma nei prossimi giorni le temperature saranno inferiori. Qualche città ovviamente supererà i trenta gradi ma non si arriverà a 37 o 38 e assolutamente non si raggiungeranno i 40 gradi, si tratterà di livelli che al sud nella stagione estiva sono perfettamente normali” ha ribadito Sottocorona, spiegando: “Fa caldo perché siamo al centro dell’alta pressione ma non c’è afflusso di aria calda africana”.