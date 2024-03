Cesena, inseguimento con la polizia e poi il fermo: alla guida dell’auto rubata un 13enne e un 14enne Sono stati fermati a Gambettola, in Emilia Romagna. I carabinieri si sono subito accorti, vedendo sfrecciare la macchina (risultata rubata), che si trattavano di due minorenni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

immagine di repertorio

Erano a bordo di un'auto rubata e i carabinieri li hanno bloccati. Fin qui nulla di strano (o quasi), se non fosse che le due persone a bordo del veicolo erano due ragazzini di 13 anni (il conducente) e di 14 anni (il passeggero). I militari dell'Arma li hanno fermati nei giorni scorsi a Gambettola, nel Cesenate, in Emilia Romagna.

Nello specifico i carabinieri della stazione di Longiano, nel corso di un servizio perlustrativo di routine, mentre transitavano sulla statale Emilia nel comune in provincia di Cesena, hanno notato i due giovanissimi a bordo della macchina, risultata da trovare in quanto rubata nel pomeriggio del 16 marzo a Cesena.

Bloccato il mezzo i due ragazzini sono stati identificati, risultando già noti per altri piccoli reati.

L’autovettura è stata immediatamente restituita alla legittima proprietaria. La donna ha raccontato di aver perso le chiavi della macchina nelle adiacenze del luogo dove è stata rubata, poi evidentemente rinvenute dai due minori, che le hanno utilizzate per aprire la portiera, avviare il motore e ripartire. I due minorenni sono stati successivamente riaffidati ai genitori.

Il 13enne non imputabile è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria minorile mentre, il 14enne è stato denunciato alla stessa Autorità Giudiziaria per ricettazione in concorso e si è beccato una multa per "guida senza patente".

Non si tratta comunque del primo episodio di questo tipo. Lo scorso gennaio a Milano un 17enne è stato arrestato insieme ad un amico di un anno più grande dopo essersi schiantato alla guida di un'auto rubata contro un palo a seguito di un inseguimento con la polizia. Un altro episodio analogo era avvenuto a maggio scorso a Soccavo, Napoli Ovest: dopo un inseguimento partito nel Rione Traiano due giovani di 16 e 14 anni sono stati fermati dalla polizia: anche i due giovanissimi erano su un veicolo risultato rubato.