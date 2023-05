La Polizia insegue un’auto rubata e scopre che i due criminali hanno appena 14 e 16 anni Due minorenni, di 14 e 16 anni, sono stati bloccati Napoli Ovest dopo un inseguimento: erano a bordo di un’auto rubata domenica a Soccavo.

A cura di Nico Falco

Quattordici anni il primo, sedici il secondo. Poco più che ragazzini, praticamente. La Polizia li ha bloccati a Soccavo, Napoli Ovest, dopo un inseguimento partito nel Rione Traiano: erano su un'auto rubata il giorno prima a Soccavo; il più piccolo è stato denunciato per furto, l'amico per ricettazione, e sono stati entrambi riaffidati ai genitori. L'intervento nella notte appena trascorsa, in seguito alla segnalazione della centrale operativa relativa ad un'automobile rubata in movimento su via Marco Aurelio.

Sul posto sono arrivati gli agenti del commissariato Pianura, che hanno incrociato l'auto segnalata in via del Discobolo. Alla loro vista il conducente ha subito tentato di fuggire: ha ignorato l'alt e ha accelerato, tentato di distanziare la pattuglia. Ne è nato un inseguimento che, tra bruschi cambi di direzione e manovre azzardate all'ultimo stante, si è concluso in via Contieri, dove i due ragazzi hanno abbandonato l'automobile e sono scappati a piedi.

Sono stati raggiunti e bloccati nel giro di pochi metri, grazie al supporto di una volante dell'Ufficio Prevenzione Generale della Questura che nel frattempo era intervenuta. Dagli accertamenti è emerso che la vettura era stata rubata domenica in via Vicinale Paradiso e che a portarla via era stato il 14enne. L'altro ragazzo, che era alla guida durante l'inseguimento, dovrà rispondere anche di due violazioni al Codice della Strada, per inottemperanza all'alt e per guida senza patente poiché, naturalmente, mai conseguita. Dopo le formalità di rito per i due è scattata la denuncia a piede libero l'automobile è stata restituita al legittimo proprietario.