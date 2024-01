Il video del 17enne che con l’auto rubata scappa dai carabinieri e si schianta contro un palo A Milano un minorenne si è schiantato contro un palo mentre veniva inseguito dai carabinieri: stava guidando un’auto rubata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Nella serata di giovedì 18 gennaio, i carabinieri della Compagnia di Sesto San Giovanni hanno arrestato un ragazzo di 18 anni e un minorenne, un giovane di 17 anni. Entrambi sono accusati di traffico di sostanze stupefacenti.

Il 17enne si è schiantato contro il palo di un semaforo

Sulla base di quanto diffuso fino a questo momento, nelle prime ore del mattino di giovedì, i militari della tenenza di Cologno Monzese erano impegnati con un servizio di controllo del territorio. A un certo punto, hanno notato un'automobile sospetta con a bordo due persone e hanno intimato loro di fermarsi. Gli occupanti, però, invece di fermarsi sono scappati.

I carabinieri li hanno inseguiti. La fuga è durata solo qualche minuto: il conducente ha infatti perso il controllo dell'automobile e si è schiantato contro un palo del semaforo. Nessuno dei due ha riportato ferite: entrambi sono stati bloccati. Appena li hanno identificati, i militari hanno scoperto che alla guida c'era il minorenne che, considerata l'età, non ha ancora conseguito la patente.

Il minorenne aveva in casa oltre 8 chili di hashish

Durante la perquisizione personale, le forze dell'ordine hanno trovato sul 18enne quattro grammi di hashish e 220 euro. Dagli accertamenti, è poi emerso che l'automobile è stata rubata. Gli inquirenti hanno poi perquisito le loro case e hanno trovato in quella del 17enne 8,9 chili di hashish. Il 18enne avrebbe avuto mille euro e materiale per il confezionamento.

Entrambi sono stati denunciati per ricettazione. Il minorenne anche per resistenza a pubblico ufficiale. Inoltre è stato multato per guida senza patente.