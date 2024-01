Rapina con un machete un minorenne in stazione: arrestato 24enne Un ragazzo di 17 anni è stato rapinato da un 24enne che lo ha minacciato con un machete: l’uomo è stato arrestato e portato in carcere a Monza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

Nella notte di venerdì 5 gennaio a Sesto San Giovanni, comune in provincia di Milano, un uomo è stato arrestato dai carabinieri della sezione radiomobile della locale compagnia perché accusato di rapina aggravata e detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Si tratta di un 24enne, che avrebbe diversi precedenti per lesioni personali, rapina, furto, evasione, spaccio di sostanze stupefacenti e porto abusivo di armi.

I militari sono intervenuti nei pressi della stazione Fs 1° Maggio grazie a una segnalazione arrivata dai militari dell'esercito che era in servizio Strade sicure. Era stato infatti lanciato un allarme per una rapina ai danni di un ragazzino di 17 anni: gli era stato portato via un monopattino dietro minaccia di un machete. Fortunatamente non ha subito ferite.

L'adolescente ha poi chiesto aiuto ai militari che, in quel momento, stavano presidiando la stazione: ha fornito una descrizione del suo rapinatore. Subito dopo è stato fermato il 24enne, considerato dagli investigatori autore del reato, che è stato trovato in possesso del machete. Durante la perquisizione, gli sono stati trovati 1,16 grammi di eroina, 1,09 grammi di Mdma, 1,14 grammi di metanfetamina e 0,22 grammi di cocaina.

È stato arrestato e portato in carcere a Monza dove rimane a disposizione dell'autorità giudiziaria.