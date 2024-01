Residenti del quartiere Baggio affiggono manifesti con il volto di un ladro seriale: 24enne arrestato Nelle strade di Baggio, a Milano, i residenti avevano affisso volantini con il volto di un presunto ladro seriale ripreso dalle telecamere. La polizia lo ha individuato e arrestato per rapina e furto aggravato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

Il volantino affisso dai residenti del quartiere Baggio di Milano (foto da Facebook)

Un 24enne con diversi precedenti alle spalle è stato arrestato nei giorni scorsi dalla polizia di Stato in via Quarti, nel quartiere Baggio di Milano. Si tratterebbe della stessa persona cui volto si può vedere da diverso tempo affisso per strada in volantini che recitano: "Attenzione, questa persona è stata vista entrare in molte case del quartiere. Prestate attenzione ed eventualmente segnalatelo al 112". Stando alle indagini, il giovane avrebbe commesso diversi furti e rapine tra dicembre e i primi giorni di gennaio, per questo motivo è stato trasportato al carcere di San Vittore.

Il volantino del ricercato e l'arresto

I residenti del quartiere Baggio erano entrati in possesso di un'immagine in cui si vede il volto del presunto rapinatore seriale estraendola dai video registrati dai circuiti di videosorveglianza privata. Dopodiché è stato stampato un volantino e le diverse copie sono state distribuite per le vie della periferia ovest milanese.

Ed è ancora grazie a quei filmati che i poliziotti del commissariato Lorenteggio sono riusciti a individuare il 24enne e a fermarlo nella serata di giovedì 11 gennaio in via Quarti. Ora il giovane si trova al carcere di San Vittore in quanto accusato di rapina e furto aggravato.

Alcune rapine contestate al 24enne

Stando a quanto ricostruito dalle indagini, il 24enne avrebbe messo a segno un furto nella notte del 3 gennaio in una pizzeria di via Chiostergi. Il rapinatore, dopo aver forzato la porta finestra posteriore, si sarebbe introdotto all'interno del locale rubando alcolici, vini e super alcolici per un valore di circa 2mila euro.

Poi ancora il 9 gennaio, intorno alle 20, il 24enne si sarebbe introdotto in un appartamento di via Canevari. Al suo interno, però, il rapinatore è stato scoperto dai due coniugi nella loro camera da letto. Spaventato, il giovane ha minacciato l'uomo con un cacciavite ed è riuscito a scappare portando via due pc, un orologio e un paio di occhiali. Nella fuga, avrebbe anche colpito il volto dell'uomo con un calcio.