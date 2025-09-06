Attualità
“Cerco chi ha ricevuto gli organi della mia mamma, vorrei sapere com’è cambiata la loro vita grazie a lei”

Luana, 37 anni, lancia un appello per trovare le persone che hanno ricevuto gli organi della sua mamma. “Mia madre è venuta a mancare il 28.02.2023 a 71 anni presso l’ospedale di Parma. Mi piacerebbe conoscere le loro storie e come è cambiata la loro vita grazie a lei”, ha scritto a Fanpage.it.
A cura di Eleonora Panseri
"So che molto probabilmente sarà un tentativo inutile ma scrive il cuore di una figlia alla ricerca della sua mamma. Mia madre è venuta a mancare il 28.02.2023 presso l'ospedale di Parma. Mi piacerebbe conoscere le persone che in qualche modo stanno permettono a mia madre di continuare a ‘vivere'".

A lanciare questo appello sui social è Luana, 37enne residente a Parma. Come tanti altri parenti di donatori di organi, ha affidato il suo desiderio, quello di trovare i riceventi della sua mamma, a un gruppo Facebook.

Fanpage.it l'ha contattata per raccontare la sua storia e diffondere il suo appello. "Siamo tre fratelli alla ricerca della loro mamma e, in realtà, anche un marito di 78 anni", ci tiene a precisare.

Leggi anche
Neonato morto in culla termica a Bari, chiesto processo per prete e tecnico: "Tappetino in cortocircuito"

Se volete rispondere all'appello o raccontare una storia simile, potete scrivere a Fanpage.it cliccando qui

"La mia mamma aveva 71 anni ed è morta per un'ischemia cerebrale. Non è sopravvissuta perché è avvenuta una rottura tra due vene. Ha perso molto sangue ed è entrata subito in coma cerebrale. Era stata ricoverata in ospedale il 22 febbraio ma hanno spento i macchinari che la tenevano in vita il 28, quando non c'era più nulla da fare".

Sui social la 37enne ha condiviso la mail ricevuta dall'ospedale sullo stato di salute dei riceventi. "Dopo le verifiche presso i nostri centri trapianto, la informiamo che i riceventi di fegato, rene destro e rene sinistro sono tutti in buone condizioni di salute. La informiamo inoltre che entrambe le cornee sono state trapiantate", si legge nel messaggio.

Luana è venuta a sapere che i reni sono stati trapiantati a Parma e Modena, mentre il fegato è arrivato a Bologna. Nessuna informazione o dettaglio in più, invece, sulla destinazione delle cornee.

"La stiamo cercando negli occhi delle altre persone. – racconta ancora a Fanpage.it – A me fa solo che piacere la pubblicazione del mio appello, chissà che qualcuno da qualche parte, penso in Emilia-Romagna, stia cercando noi".

"Mi piacerebbe molto conoscere le loro storie e come può essere cambiata la loro vita grazie alla mia mamma. – aggiunge – Sapere come sta continuando a vivere".

