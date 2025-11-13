Camion si muove e lo schiaccia sul guardrail, camionista 72enne muore mentre controlla il carico

Dramma nelle scorse ore sulle strade della Sardegna dove un camionista è morto tragicamente, schiacciato dal suo stesso camion, mentre cercava di sistemare meglio il carico dopo essersi fermato a bordo strada nei pressi di Pattada, nella città metropolitana di Sassari. La vittima del terribile incidente è un autotrasportatore di 72 anni,Giacomino Demontis.

La tragedia si è consumata nella tarda mattinata di oggi giovedì, 13 novembre, lungo il tratto sassarese della strada statale 128 "Centrale Sarda", all’altezza del km 56. Tutto si è consumato in pochi attimi, intorno alle 12:30 di oggi. Secondo quanto ricostruito finora, il camionista aveva accostato il mezzo pesante mentre viaggiava in direzione Pattada per verificare il carico che trasportava e quindi per sistemarlo facendo in modo che fosse a posto.

Proprio in quel frangente però qualcosa è andato storto. Per motivi ancora da chiarire, il camion si è mosso improvvisamente travolgendolo senza dargli scampo. L'uomo è rimasto schiacciato tra il camion e il guardrail riportando un gravissimo trauma toracico che gli è stato fatale. Inutili per lui i successivi soccorsi da parte dei vigili del fuoco, che hanno dovuto liberarlo per affidarlo alle cure del personale medico del 118.

I sanitari hanno provato a rianimare il 72enne autotrasportatore di Buddusò ma purtroppo poco dopo si sono dovuti arrendere dichiarando nel decesso sul posto. Le condizioni dell'uomo erano apparse subito gravissime tanto che la centrale operativa aveva inviato anche l'elisoccorso Areus da Olbia ma purtroppo ogni sforzo per salvarlo si è rivelato vano.

Per consentire i soccorsi il tratto della strada statale 128 bis è stato temporaneamente chiuso al traffico in entrambi i sensi di marcia lungo il tratto interessato dall'incidente. Sul luogo dell'accaduto oltre ai vigili del fuoco e al personale sanitario, sono intervenuti anche le squadre Anas che gestiscono la statale e le forze dell'ordine per la gestione della circolazione e per effettuare i rilievi del caso che serviranno a ricostruire la dinamica esatta del tragico incidente. Intervenuti anche i tecnici dello Spresal per verificare esattamente le condizioni di sicurezza del camion su cui viaggiava la vittima.