Camion rompe i freni, piomba sulle auto e le trascina per metri: sette feriti a Merano

A cura di Antonio Palma

Sette feriti di cui uno in gravi condizioni ma poteva essere decisamente peggiore il bilancio di un terribile incidente stradale avvenuto ieri lungo le strade dell’alto Adige, nel territorio del comune di Merano, in provincia di Bolzano, che ha visto coinvolto un mezzo pesante e diverse autovetture che sono state travolte. Un camion che percorreva le strade cittadine infatti è andato fuori controllo, pare per un guasto meccanico, finendo letteralmente per travolgere le auto che si trovavano lungo il suo cammino, trascinandole anche per centinaia di metri.

La terribile sequenza è andata in scena giovedì mattina, intorno alle 11, all’altezza della rotonda per Labers. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, il camion è andato completamente dritto alla rotonda tagliandola e travolgendo in velocità ogni mezzo lungo il suo cammino. Alcune auto sono state solo urtate dal mezzo pesante, altre hanno subito danni decisamente più gravi ma il danno peggiore è andato a un’utilitaria che è finita sotto il tir ed è stata spinta e trascinata per diverse centinaia di metri.

Dopo l’allarme, sul posto sono intervenuti la Croce Bianca e la Croce Rossa con il medico d'urgenza, i vigili del fuoco ed i carabinieri. Impressionanti le immagini che si sono trovati davanti i soccorritori come dimostrano le foto scattate dai vigili del fuoco. I pompieri hanno estratto le persone bloccate tra le lamiere e le hanno consegnate nelle mani dei sanitari per le prime cure. Il ferito più grave è stato ricoverato a Bolzano, gli altri a Merano, ma nessuno è in pericolo di vita. Secondo i primi rilievi, all'origine dell'incidente ci sarebbe un guasto meccanico del camion: si ipotizza la rottura dei freni.