in foto: Immagine di repertorio.

Lunedì mattina nero per gli automobilisti in viaggio sulla A14 Bologna-Taranto: un camion ha infatti preso fuoco nel tratto compreso tra Grottammare e Pedaso in direzione Ancona, che è stato chiuso al traffico con pesanti conseguenze sulla circolazione. È successo intorno alle 09:20 di questa mattina. Le fiamme si sono sprigionate dal mezzo pesante, che trasportava sfalci di potatura e che si trovava al km 298,3 nel Comune di Cupra Marittima, in provincia di Ascoli Piceno. Tanta paura per l'autista della vettura, che pare si sia messo in salvo. Sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco, i soccorsi meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 7/o Tronco di Pescara di Autostrade per l'Italia. I pompieri hanno terminato poco fa le operazioni di spegnimento e sono in corso gli ultimi accertamenti per le operazioni di messa in sicurezza finalizzate al ripristino della normale circolazione.

Intanto, nel tratto che è chiuso dopo l'incendio ma che è già stato riaperto, il traffico è bloccato e si registrano stando a quanto riferito su Twitter almeno 2 km di coda in direzione Ancona. Agli utenti diretti verso Ancona, dopo l'uscita a Grottammare, si consiglia di seguire la S.S. 16 "Adriatica" per poi rientrare in autostrada a Pedaso. Dopo la rimozione del mezzo incendiato, infatti, si segnalano ancora code e rallentamenti tra San Benedetto e Pedaso. Un episodio simile si è verificato solo ieri sera sulla trasversale di pianura, nel bolognese: un camion che trasportava collettame è stato divorato dalle fiamme, poco dopo le 21:30 di sera. L'autista del mezzo è riuscito ad accostare e a salvarsi poco prima che l'intera motrice prendesse fuoco.