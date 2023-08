Caldo in Italia e allerta meteo per temporali domani 3 agosto: le regioni a rischio Italia divisa ancora a metà dal punto di vista meteo domani, giovedì 3 agosto: mentre al Nord è arrivo il maltempo complice il ciclone Circe, con la Protezione civile che ha diramato allerta meteo gialla sul Friuli Venezia Giulia, al Centro e al Sud continuano ad esserci sole e caldo, con una città bollino rosso secondo il bollettino del Ministero della Salute sulle ondate di calore.

A cura di Ida Artiaco

Italia ancora divisa a metà dal punto di vista meteorologico: secondo le previsioni di domani, giovedì 3 agosto, il ciclone Circe con la sua aria più fresca del Nord Europa comincerà ad arrivare sulle regioni settentrionali, portando pioggia e maltempo, mentre al Centro e al Sud farà ancora caldo, con temperature che potranno raggiungere i 40 gradi prima del calo termico previsto per il weekend.

Così, mentre secondo il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute c'è una città – Campobasso – da bollino rosso per il caldo e altre tre da bollino arancione, la Protezione civile tramite il proprio sito ufficiale ha fatto sapere di aver diramato un avviso di allerta meteo gialla per alcuni settori del Friuli Venezia Giulia.

Allerta caldo domani 3 agosto, una città da bollino rosso

Secondo quanto emerge dal bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute per domani, giovedì 3 agosto, ci sarà solo una città da bollino rosso, e cioè Campobasso.

Si ricordi che il livello 3 di allerta (bollino rosso) "indica condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, bambini molto piccoli e persone affette da malattie croniche".

Bollino arancione, giallo e verde domani 3 agosto in 26 città

Sono Ancona, Brescia e Perugia le tre città bollino arancione (livello 2 di allerta) per il caldo di domani, giovedì 3 agosto. Il bollino giallo, invece, è stato assegnato alle città di Bari, Bologna, Bolzano, Cagliari, Catania, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Milano, Palermo, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma, Venezia e Verona: questo colore indica il livello 1 di pre-allerta indica condizioni meteorologiche che possono precedere il verificarsi di un’ondata di calore.

Infine ci saranno anche dei bollini verdi, che rappresentano condizioni meteorologiche che non comportano un rischio per la salute della popolazione: si tratta di Civitavecchia, Genova, Napoli, Torino, Trieste e Viterbo.

Maltempo, allerta meteo domani 3 agosto in una regione

Secondo quanto annunciato dalla Protezione civile, è stata diramata sempre per domani, 3 agosto, allerta meteo gialla per rischio temporali sui seguenti settori del Friuli Venezia Giulia: Bacino di Levante / Carso, Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene.

Sempre per il Friuli Venezia Giulia è stata dichiarata allerta meteo gialla anche per rischio idrogeologico per i seguenti settori: Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene.

Le previsioni meteo per domani 3 agosto

Secondo le previsioni meteo di domani, 3 agosto, il ciclone Circe proveniente dal Nord Europa si avvicinerà al nostro Paese: il maltempo riguarderà soprattutto il Nord, perché dal pomeriggio saranno attesi temporali via via più frequenti e violenti che potrebbero portare nuove grandinate e vento forte. Il tempo peggiorerà prima su Liguria di Levante e sull'arco alpino. Attesi nubifragi anche sul Friuli-Venezia Giulia e piogge e temporali sull'Alta Toscana.

Tempo stabile e soleggiato invece al Centro e al Sud. Per le temperature, attese punte massime fino a 32 gradi a Catanzaro, 33 a Palermo, 35 a Bari.