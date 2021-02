in foto: Incidente Cagliari

Drammatico il bilancio dell'incidente avvenuto questo pomeriggio nel Cagliaritano, dove due auto si sono scontrate lungo la strada statale 195 Sulcitana: un giovane è morto mentre una seconda persona è rimasta ferita.

Il secondo ferito trasportato in ospedale: è grave

L'allarme è scattato intorno alle 14 di oggi martedì 8 febbraio quando è stato chiesto l'intervento dei soccorritori e della polizia stradale nei pressi dello svincolo per Macchiareddu lungo la strada statale 195 per un incidente. È qui che poco dopo sono accorsi i mezzi del 118 insieme con i vigili del fuoco e la polizia locale di Cagliari: immediatamente sono state prestate le prime cure ai feriti, uno dei quali è risultato essere in gravi condizioni. Dopo averlo stabilizzato sul posto i soccorritori lo hanno caricato a bordo dell'ambulanza e lo hanno trasportato all'ospedale Brotzu di Cagliari dove è giunto in gravi condizioni. Drammatica invece la sorte del giovane che viaggiava in una delle due vetture coinvolte nello schianto: estratto dalle lamiere della vettura è stato dichiarato morto dal personale sanitario. Le sue generalità non sono ancora state diffuse.

Forse un sorpasso finito male alla base dell'incidente in Sardegna

Sulla dinamica sono al lavoro gli agenti della polizia municipale che stanno lavorando per ricostruire cosa abbia provocato lo scontro frontale tra le due vetture, una Ford Focus e una Fiat Cinquecento. È probabile che lo schianto sia avvenuto a causa di un sorpasso finito male. Per effettuare i rilievi la strada è stata chiusa al traffico nel tratto interessato, causando rallentamenti lungo tutto il percorso.