Una donna di settantasette anni è stata trovata morta questa mattina, lunedì 29 luglio, nella sua abitazione ad Assemini, centro che si trova a una ventina di chilometri da Cagliari, in Sardegna. Il cadavere della donna è stato trovato intorno alle 9 dalla sua badante che immediatamente ha chiamato i carabinieri. I militari poco dopo hanno fermato uno dei due figli della vittima. Si tratta di un uomo di quarantotto anni che, a quanto si apprende, viveva con la madre nella casa di campagna in località “Sa Cannada”. L’uomo è sospettato dell'omicidio. Sul posto stanno operando i carabinieri della Compagnia di Cagliari e del Nucleo investigativo del Comando provinciale. Nella casa teatro del delitto sono arrivati anche il pm Maria Virginia Boi e il medico legale Roberto Demontis.

La donna probabilmente uccisa in casa dal figlio dopo una discussione – Al momento le informazione sull’accaduto sono ancora molto frammentarie e ancora non sono chiare le modalità e le ragioni del delitto. Stando alle prime informazioni riportate dal quotidiano locale “L’Unione Sarda”, l’anziana signora potrebbe essere stata colpita con un bastone e anche accoltellata. Non è escluso che il delitto sia avvenuto diverse ore prima del ritrovamento del corpo da parte della badante: il figlio potrebbe infatti aver colpito la madre nel pomeriggio di ieri, forse in seguito a un’animata discussione. Sempre secondo la ricostruzione del quotidiano, l’uomo sembra soffrisse di problemi di salute ed era in cura ma non avrebbe mai manifestato comportamenti particolarmente violenti.