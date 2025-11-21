Caccia indiano Tejas si schianta al Dubai Airshow, il drammatico video dell’incidente aereo: morto il pilota

Il drammatico incidente aereo davanti a molti spettatori che assistevano all’ultimo giorno del Dubai Air show. Il caccia militare stava effettuando alcune manovre acrobatiche a bassa quota quando si è schiantato all’aeroporto internazionale Al Maktoum.

Drammatico e mortale incidente aereo oggi, venerdì 21 novembre, al Dubai Air show, importante manifestazione aerea in corso in questi giorni nella Città degli Emirati Arabi Uniti. Una caccia militare indiano Tejas è precipitato improvvisamente mentre effettuava delle manovre acrobatiche davanti a una folla di spettatori e si è schiantato al suolo causando la morte del pilota a bordo.

Il drammatico incidente aereo è avvenuto intorno alle 14:10 ora locale, le 11.10 in Italia, ed è stato ripreso anche in un video in cui si vede il caccia che perde repentinamente quota fuori controllo senza che il pilota riesca ad eiettarsi. L'aereo infine si è schiantato al suolo avvolto in una palla di fuoco che non ha dato scampo al militare che era a bordo.

La scena si è consumata purtroppo davanti a molti spettatori che assistevano all'ultimo giorno dell'Airshow ospitato all'aeroporto internazionale Al Maktoum e che si svolge ogni due anni a Dubai con la partecipazione di varie aziende del settore. Secondo alcuni testimoni, il caccia militare Tejas della Hindustan Aeronautics Ltd stava effettuando alcune manovre acrobatiche a bassa quota quando è andato in stallo precipitando a circa un chilometro e mezzo dall'area della manifestazione.

Leggi anche Pilota italiano muore in un incidente aereo in Groenlandia: Ralph Salvini aveva 45 anni

I soccorsi dopo lo schianto aereo all’Airshow di Dubai

Anche l'ufficio stampa del governo locale su X ha confermato che "un aereo caccia indiano Tejas, partecipante alla dimostrazione odierna, si è schiantato causando la tragica morte del pilota". Il Ministero della Difesa degli Emirati Arabi Uniti ha dichiarato che i vigili del fuoco e i servizi di emergenza sono "intervenuti rapidamente" sul posto per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la zona ma per il pilota non c'è stato nulla da fare e l'aereo è andato completamente distrutto

L'aeronautica militare indiana ha dichiarato in una nota che "L'IAF esprime profondo rammarico per la perdita di vite umane e si schiera fermamente al fianco della famiglia in lutto in questo momento di dolore" e che "È stata costituita una commissione d'inchiesta per accertare la causa dell'incidente."