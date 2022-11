Bus parte senza l’autista ma con tre passeggeri a bordo: invade la strada e colpisce un semaforo I fatti sono avvenuti a Bologna la sera di Halloween. Il mezzo si è avviato a motore spento: auto sfiorate e abbattuto un cartello. Fortunatamente nessun ferito tra le persone a bordo del mezzo.

A cura di Biagio Chiariello

Paura a Bologna. Un autobus ha invaso la carreggiata del viale all'altezza di piazza XX settembre, colpendo un palo e poi un semaforo. Al volante del mezzo di trasporto non c'era nessuno. Illesi, benché scossi, i tre passeggeri a bordo, le cui testimonianze sono state raccolte per tentare di ricostruire con certezza la dinamica dell’accaduto. I fatti sono avvenuti nella serata del 31 ottobre, intorno alle 19. Il tutto è stato ripreso in un video da un passante e condiviso su YouTube.

Dalle ricostruzioni e testimonianze, il bus fermo e a motore spento durante la sosta tecnica del conducente, è improvvisamente partito, finendo per tagliare il viale, dove intanto arrivano le auto, che per fortuna sono riuscite a frenare la loro corsa in tempo. Procedendo il mezzo ha prima colpito un palo presente nello spartitraffico a centro strada, che ne ha rallentato il percorso, interrotto poi, a velocità già molto ridotta, contro il palo semaforico nella parte opposta del viale.

Sul posto è intervenuta la polizia che ha chiuso momentaneamente il viale per permettere di liberare la strada. La circolazione è rimasta bloccata comunque solo per pochi minuti: il tempo di rimuovere il bus che comunque era funzionante ed è stato spostato e rimesso in moto.

Tper ha avviato accertamenti per capire se il conducente abbia inserito il freno a mano o se il sistema di blocco non ha funzionato. Il mezzo è ora in officina, per gli approfondimenti tecnici necessari.