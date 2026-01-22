Breve tregua dal ciclone Harry, poi ancora maltempo e forte vento: le previsioni meteo

Breve tregua dal maltempo nelle prossime ore per il sud e le isole pesantemente colpite dal ciclone Harry che però ha fatto scattare una nuova allerta meteo arancione e gialla anche oggi giovedì 22 gennaio su Sardegna, Sicilia, Calabria e Puglia. Gli effetti del ciclone andranno ad esaurirsi nel corso della giornata ma sarà una tregua molto breve visto che da Ovest è in avvicinamento una nuova perturbazione che porterà a un nuovo repentino peggioramento del tempo durante il prossimo weekend tra venerdì 23 gennaio e domenica 25 gennaio.

Breve tregua dal ciclone Harry e tempo instabile: le regioni colpite

Nonostante l'allontanamento del Ciclone Henry dal nostro paese, il tempo continuerà a rimanere instabile sull'Italia anche nella giornata di oggi giovedì 22 gennaio. Il tempo sarà generalmente nuvoloso dando origine a qualche pioggia e residui temporali sulla Sardegna e sulle regioni meridionali. Deboli piogge anche sulle regioni tirreniche centrali mentre le precipitazioni saranno nevose sulle montagne piemontesi e della Valle d'Aosta dove la neve cadrà sopra i 700 metri.

Maltempo e nuovi nubifragi in arrivo: quanto dureranno le piogge

Nuovi nubifragi saranno però già in arrivo a partire da venerdì 23 gennaio a causa dell'irruzione di una nuova perturbazione da ovest che interesserà prima il nord e le regioni tirreniche e poi il resto del paese. Fin dal mattino avremo piogge sulla Sardegna e sul nord ovest, soprattutto sulla Liguria e il Piemonte, in estensione poi nel corso del giorno alle altre regioni. Nel corso del giorno infatti la perturbazione si allungherà velocemente anche verso il centro e poi il sud, causando un peggioramento delle condizioni con piogge sparse e anche temporali intensi nel corso di sabato 24 gennaio. La situazione meteorologica sarà di cattivo tempo anche domenica 25 gennaio quando avremo temporale anche di forte intensità sui settori tirrenici delle regioni meridionali che però andranno ad attenuarsi sulle regioni centro-meridionali durante la giornata. Il tempo rimarrà instabile anche nella prima parte della prossima settimana, tra lunedì e martedì, quando però i fenomeni andranno a esaurirsi lasciando ampie schiarite nella seconda parte della giornata.