Bombole di gas esplodono in un magazzino a Bagnara Calabra: un morto e due feriti gravi Una violenta esplosione è avvenuta questa mattina all’interno di un magazzino a Bagnara Calabra, in provincia di Reggio Calabria, uccidendo un uomo e ferendo due persone.

L’esplosione a Bagnara Calabra

Un'esplosione ha dilaniato un magazzino a Bagnara Calabra, in provincia di Reggio Calabria, provocando la morte di un uomo e il ferimento di altre due persone. A provocare lo scoppio sarebbero state delle bombole del gas esplose all'interno della struttura. Sul posto sono giunti tre mezzi dei vigili del fuoco insieme ai soccorritori del 118 e alle forze dell'ordine.

La deflagrazione è avvenuta questa mattina all'interno di un magazzino privato in via Pezzolo nei pressi della stazione a Bagnara Calabra. La struttura, una costruzione con copertura in lamiera, non sarebbe crollata ma le fiamme e rendono difficile il lavoro dei vigili del fuoco che sono intervenuti da Bagnara, Palmi e Reggio Calabria.

Dalle prime informazioni trapelate, sembrerebbe che le persone coinvolte nell’incidente stessero riscaldando del materiale. Da lì lo scoppio della, o delle, bombole che ha investito i tre. I due feriti sono stati soccorsi in gravi condizioni e trasportati in ospedale: uno dei due in particolare avrebbe ustioni sul 90 per cento del corpo per un altro.

La vittima, stando a quanto riportato dalla stampa locale, è un imprenditore, nonché proprietario del deposito. Secondo quanto è emerso dai primi accertamenti, lo scoppio delle bombole sarebbe da collegare a cause accidentali, ma saranno necessari i rilievi dei tecnici per avere conferma.

