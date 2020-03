Una donna, titolare di un'attività commerciale è stata trovata uccisa a coltellate, nella notte ad Appiano, in provincia di Bolzano, in Alto Adige. La Procura di Bolzano sta indagando per quello che si ritiene essere un omicidio. Per il momento non sono trapelate altre notizie.

Il delitto è avvenuto nel centro di San Michele di Appiano, a nove chilometri dal capoluogo altoatesino, mentre l'Italia si collegava con la conferenza stampa del premier Conte, per apprendere le nuove misure adottate dal Governo per gestire l'emergenza sanitaria Covid19.