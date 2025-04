video suggerito

Bologna: morta la 12enne ferita ieri in un incidente, grave il fratello. L'auto guidata dal padre La bambina era rimasta gravemente ferita nel terribile incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio in via Risorgimento, all'incrocio con via Mario Alicata, tra Crespellano e Zola Pedrosa, in provincia di Bologna.

A cura di Davide Falcioni

È morta Melissa C., la dodicenne di Zola Predosa rimasta gravemente ferita nel terribile incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio in via Risorgimento, all’incrocio con via Mario Alicata, tra Crespellano e Zola Pedrosa, in provincia di Bologna. La giovane è deceduta dopo ore di agonia, aggravando ulteriormente il bilancio del drammatico scontro: nello schianto ha perso la vita anche Ileana Gaspari, 70 anni, di Sasso Marconi.

Le condizioni della 12enne erano apparse da subito critiche. Trasportata d’urgenza in elisoccorso all’ospedale Maggiore di Bologna, i medici hanno fatto il possibile per salvarle la vita, ma le ferite riportate si sono rivelate fatali. A bordo della Hyundai coinvolta nell’incidente viaggiavano anche il padre della ragazzina, alla guida del mezzo, rimasto ferito in modo non grave, e il fratellino più piccolo, ricoverato anch’egli in codice di massima gravità, ma fortunatamente non in pericolo di vita.

L’altro veicolo coinvolto è una Nissan, sulla quale viaggiava una famiglia di Sasso Marconi: Ileana Gaspari, il marito, la figlia e una nipote di 11 anni. L’impatto è stato devastante. Per la 70enne non c’è stato nulla da fare, mentre gli altri tre occupanti sono rimasti feriti in modo non grave.

La dinamica dello scontro è ancora al vaglio della polizia locale di Valsamoggia, che sta effettuando i rilievi per chiarire le cause dell’incidente. Secondo una prima ricostruzione, sembrerebbe che la Hyundai abbia improvvisamente invaso la corsia opposta, centrando frontalmente la Nissan. Il conducente, come da prassi, è stato sottoposto all’alcol test.