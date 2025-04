video suggerito

Bologna, urta un ragazzo per strada: 19enne viene picchiato, batte la testa e muore È successo ieri sera in zona Barca. I carabinieri sulle tracce dei ragazzi che hanno colpito il giovane morto ora indagano per omicidio preterintenzionale.

A cura di Redazione

Un ragazzo di diciannovenne anni è morto poche ore dopo il ricovero all'ospedale Maggiore di Bologna. Il decesso del giovane, di nazionalità tunisina, è avvenuto nella serata di ieri – venerdì 25 aprile – a causa di un arresto cardiocircolatorio. In un primo momento si era ipotizzato che il decesso fosse dovuto a una caduta provocata dall'abuso di alcol da parte del giovane, ora invece lo scenario è quello di un'aggressione.

Secondo le prime risultanze investigative il ragazzo sarebbe stato aggredito in zona Barca attorno alle 22.00, dopo aver urtato inavvertitamente un altro giovane incontrato per strada. Un gesto ritenuto intenzionale, uno sgarbo a cui il diretto interessato ha reagito picchiando e buttando in terra il 19enne. Forse sarebbe stato colpito anche da un motorino. Cadendo avrebbe battuto la testa, un colpo che ne avrebbe provocato il decesso alcune ore dopo attorno a mezzanotte. Sul corpo del ragazzo, come da prassi in questi casi, sarà eseguito l'esame autoprico.

Ora sono i carabinieri che, sotto il coordinamento dalla procura di Bologna, hanno aperto una indagine per omicidio preterintenzionale. A colpire il 19enne sarebbero stati due ragazzi di poco più grandi, uno di nazionalità italiana l'altro di origine straniera: i militari sarebbero sulle loro tracce. Forse i tre si conoscevano, da quanto si apprendono risiederebbero tutti nella zona dell'aggressione.

A chiamare i soccorsi sono stati alcuni passanti che hanno notato il ragazzo riverso in terra privo di sensi. Il personale sanitario lo ha trovato così, tra via Buozzi e via Colombi, trasportandolo d'urgenza in ospedale, dove poco dopo è morto.