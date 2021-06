Nuovo richiamo pubblicato sul sito del Ministero della Salute: è stato ritirato dal commercio un lotto dei Frollini con gocce di cioccolato extra del fornitore D. Lazzaroni a causa del rischio allergeni. Sul sito la data di pubblicazione dell’allerta è quella del 10 giugno 2021, ma sull’avviso di richiamo viene specificato che la vendita del prodotto in questione è stata bloccata sin dal 4 giugno 2021. La denominazione esatta del prodotto interessato dal richiamo è Frollini con gocce di cioccolato extra formato 1 kg del fornitore D. Lazzaroni & C. S.p.A. Il numero del lotto di produzione coinvolto nel richiamo è 15214 (B), quello con tempo minimo di conservazione del 28 maggio 2022. Questo prodotto è stato messo in vendita in tutte le filiali Aldi dal giorno 29 maggio 2021. Tuttavia, come già specificato, la vendita del prodotto è stata bloccata sin dal 4 giugno 2021. Il prodotto è stato richiamato sia da Aldi che dal fornitore medesimo.

Il motivo del richiamo è un rischio presenza allergeni. Il prodotto è etichettato invece come FROLLINI CON GOCCE DI CIOCCOLATO ma all'interno sono contenuti i FROLLINI CON CACAO E NOCCIOLE contenenti gli allergeni NOCCIOLE e UOVA non dichiarati in etichetta. Per tale motivo questo lotto del prodotto non deve essere mangiato dalle persone allergiche alle nocciole e/o alle uova.

È possibile restituire il lotto in questione in tutte le filiali Aldi: qui verrà concesso il rimborso anche senza presentazione dello scontrino di acquisto. È possibile, poi, richiedere ulteriori chiarimenti al Servizio Clienti Aldi telefonando al numero 800370370 da lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 17 e il sabato dalle ore 8 alle ore 14.