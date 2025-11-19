Bimbo morto soffocato all’asilo ad Arezzo, il decesso in pochi minuti: “Fatale il cappuccio del giubbotto”

È morto in pochi minuti il bimbo di 2 anni rimasto impigliato a un albero in cortile mentre era all’asilo. Fatale sarebbe stato il cappuccio del giubbotto.

L’asilo nido comunale “Ambarabà Ciccì Coccò” di Soci

È morto per soffocamento in pochi minuti il bimbo di 2 anni che è rimasto impigliato al ramo di un alberello mentre giocava nel giardino dell'asilo ad Arezzo. I dettagli emergono dall'esito dell'autopsia svolta sul corpicino del bimbo, rimasto sospeso da terra a causa del cappuccio del cappottino ce è diventato un vero e proprio cappio. Il minore è deceduto in pochi minuti secondo gli esami degli specialisti.

Le indagini puntano a capire il tempo passato tra l'incidente e la realizzazione del personale scolastico, che ha trovato il bimbo già morto. L'ipotesi di reato è omicidio colposo per omessa vigilanza e sono iscritte al registro degli indagati 4 maestre e un'assistente che nella mattina del 12 novembre erano in servizio nell'asilo di Soci.

Il tempo resta la chiave dell'inchiesta mentre i genitori del bimbo attendono risposte. Gli indagati sono 5 e sono difesi dagli avvocati Saverio Agostini, Cristiano Cazzavacca, Ida Cipolleschi, Paolo Prisco.

Secondo quanto emerso dalle prime verifiche, un movimento durante il gioco ha fatto impigliare il cappuccio del cappottino del bimbo in un arbusto dello spazio verde cove i bambini trascorrono i pomeriggi. I fatti si sono verificati tra le 11 e le 12, poco prima di pranzo. Lo staff scolastico si è accorto dell'assenza del minore quando i bimbi si sono seduti a tavola. Chi ha trovato il suo corpicino ha cercato di rianimarlo, ma purtroppo non vi è stato nulla da fare. La maestra ha avvertito un malore ed è stata ricoverata in ospedale.

Dopo l’autopsia, la salma del bambino è stata restituita ai familiari. Già fissato il giorno delle esequie: domani alle 15 a Romena. La cerimonia sarà celebrata da don Luigi Verdi, e dal parroco di Soci, don Josè Salgado. Mentre i familiari del piccolo si preparano per l'ultimo saluto, sentitissimo ad Arezzo, le indagini proseguono.