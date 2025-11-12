Attualità
video suggerito
video suggerito

Si impiglia il giubbotto a un albero: muore soffocato bimbo di due anni in un asilo vicino ad Arezzo

Tragedia in un asilo di Bibbiena, nel Casentino: un bimbo di due anni è morto dopo essersi impigliato con il giubbotto a un albero durante il gioco in giardino.
Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora
A cura di Davide Falcioni
1 CONDIVISIONI
Immagine

Una mattina come tante si è trasformata in tragedia a Soci, frazione di Bibbiena Arezzo), dove un bambino di appena due anni ha perso la vita all’interno dell’asilo che frequentava. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli inquirenti, il piccolo si sarebbe impigliato con il giubbotto a un albero mentre giocava nel giardino della scuola, presumibilmente durante la ricreazione.

Il personale si è accorto immediatamente dell’accaduto e ha dato l’allarme. In pochi minuti sono arrivati i soccorsi del 118 e l’elisoccorso Pegaso, ma ogni tentativo di rianimazione è stato inutile. Il bambino è morto poco dopo, sotto gli occhi attoniti di insegnanti e operatori.

L’area dell’incidente è stata subito isolata per consentire i rilievi dei carabinieri, che stanno cercando di chiarire la dinamica esatta dei fatti. Verranno ascoltati gli educatori e le persone presenti nel cortile per capire come sia potuto accadere un simile dramma in un contesto di gioco e sicurezza.

Attualità
1 CONDIVISIONI
Immagine
Aspetta la moglie fuori dal lavoro e le getta benzina in volto: "Vuoi vedere i bimbi stasera?"
L'aggressione con la benzina fuori dal posto di lavoro della moglie a Seregno (Monza e Brianza)
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views