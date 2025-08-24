Bimbo di un anno e mezzo cade da quinto piano e rimbalza sul tendone di un negozio: è grave

Un bimbo di un anno è mezzo è precipitato dal quinto piano di un condominio di Mestre dove vive con la famiglia ma prima di impattare a terra da un’altezza di circa 15 metri ha urtato una tettoia in plastica ondulata, una sorta di tendone appartenente ad un negozio, che ha attutito la caduta evitando il peggio. È grave.

Paura a Mestre (Venezia) dove ieri un bambino di un anno e mezzo è precipitato dal quinto piano di un condominio, dove abita insieme alla famiglia, nella zona di Corso del Popolo. Al momento si trova ricoverato in gravi condizioni all'ospedale pediatrico di Padova, mentre in casa c'era solo la madre, donna di origini bengalesi in Italia da oltre dieci anni. Le sue condizioni sono molto gravi, a preoccupare sarebbe in particolare una lesione alla gamba.

Stando a quanto ricostruito finora, il piccolo sarebbe riuscito a infilarsi tra le barre di ferro del parapetto del terrazzo, e prima di impattare a terra da un'altezza di circa 15 metri ha urtato una tettoia in plastica ondulata, una sorta di tendone appartenente ad un negozio, che ha attutito la caduta evitando il peggio.

Immediato l’allarme dei familiari (in casa c'era solo la mamma, mentre il papà era a lavoro) e dei titolari del negozio che, mentre stavano chiudendo, hanno sentito un tonfo sordo provenire dall’esterno. Sul posto in pochi minuti è arrivata l’ambulanza del Suem. Per competenza si è deciso di non passare nemmeno per il pronto soccorso di Mestre e di trasferirlo immediatamente al reparto specializzato di pediatria dell’ospedale di Padova in codice rosso. I medici monitoreranno il suo quadro clinico ora dopo ora. Il bambino, a quanto raccontato dai testimoni, è rimasto sempre cosciente.

"La mamma è arrivata urlando, da dietro l’angolo, era sconvolta", ha detto a La Nuova Venezia Syed Kamrul, portavoce della comunità bengalese, che abita nello stesso palazzo. "Ma a un altro civico – e che ieri sera si è lanciato subito a vedere cosa fosse successo. Quando sono arrivati i sanitari in ambulanza non voleva lasciare il bambino, voleva portarlo a casa, era fuori di sé, poverina, non capiva più niente: l’aveva raccolto da terra, credo si fosse rotto un braccio e una gamba", ha aggiunto.