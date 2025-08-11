Attualità
Bimbo di sette anni scivola in piscina e sbatte la testa: è grave in ospedale a Torino

Ieri domenica 10 agosto in una piscina ad Alluvioni Piovera, in provincia di Alessandra un bambino di sette anni è scivolato e ha sbattuto violentemente la testa a terra.
A cura di Giorgia Venturini
Un bambino di sette anni è scivolato in piscina e ha sbattuto violentemente la testa a terra. È successo nella giornata di ieri domenica 10 agosto in una piscina ad Alluvioni Piovera, in provincia di Alessandra. Il piccolo si trova ora ricoverato all'ospedale infantile Regina Margherita dove è arrivato in elicottero.

Stando alle prima informazioni, il bambino avrebbe pestato la testa dopo essere scivolato vicino alla piscina. Subito sono scattati i soccorsi: sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con l'automedica e un'ambulanza. Poi il trasporto in elisoccorso all'ospedale di Torino in codice rosso. Ora si stanno facendo tutte le verifiche del caso.

Articolo in aggiornamento 

