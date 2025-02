video suggerito

Bimba morta in ospedale dopo mal di gola a Taranto, i genitori fanno un esposto: acquisite la cartelle cliniche La bimba di tre anni è arrivata in un pronto soccorso vicino a Taranto lo scorso 27 gennaio con un forte mal di gola ed è morta per un arresto cardiaco il 12 febbraio. I genitori hanno presentato un esposto: indaga la Squadra Mobile.

A cura di Giorgia Venturini

Si indaga per capire cosa sia successo alla bimba di tre anni, arrivata in pronto soccorso lo scorso 27 gennaio con un forte mal di gola e morta per un arresto cardiaco il 12 febbraio. I genitori hanno presentato un esposto e sono ora rappresentati dallo studio legale di Francesco Paolo Sisto, viceministro della Giustizia del governo Meloni. La Procura di Taranto sono stati affidati alla Squadra Mobile, guidata dal vicequestore Luigi Vessio: al momento è stata acquisita la cartella clinica e le altre documentazioni necessarie per far luce sull'accaduto. Si valuta inoltre se procedere con l'autopsia. Ma cosa si sa finora sul caso della piccola?

Le uniche certezze ad ora è che la bimba si era presentata lo scorso 27 gennaio al pronto soccorso dell’ospedale San Pio di Castellaneta con un forte mal di gola. Quando i medici la visitano decidono di trasferirla all’ospedale tarantino Santissima Annunziata dove viene ricoverata nel reparto di Pediatria. Qui i medici diagnosticano un eccesso faringeo e la sottopongono – come riporta Il Corriere della Sera – alla tac e a una risonanza magnetica. La piccola però non si pensava fosse in gravi condizioni, anzi si stavano già considerando le dimissioni. Il quadro clinico però è peggiorato il 12 febbraio quando durante la notte la piccola muore per un arresto cardiaco.

La salma è ancora a disposizione dell’autorità giudiziaria. I genitori hanno subito avviato procedure legali. Spetta ora a investigatori e inquirenti capire se le procedure mediche siano state eseguite correttamente. Per ora nessuno risulta iscritto nel registro degli indagati. I funerali della piccola verranno celebrati nella parrocchia di Maria Santissima Immacolata ma la data verrà decida dopo una possibile autopsia.