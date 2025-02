video suggerito

Una bimba di 3 anni va in pronto soccorso con un mal di gola e muore: è il secondo caso in pochi giorni Una bambina di circa 3 anni è morta in ospedale dove era stata ricoverata lo scorso 27 gennaio per problemi alle tonsille: era arrivata in pronto soccorso con un forte mal di gola ma purtroppo le sue condizioni sono peggiorate il 12 febbraio. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Giorgia Venturini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Una bambina di circa 3 anni è morta in ospedale dove era stata ricoverata lo scorso 27 gennaio per problemi alle tonsille. La Procura di Taranto ha aperto un'inchiesta per capire nel dettaglio cosa sia successo.

Tutto è accaduto all'ospedale Santissima Annunziata: il decesso è avvenuto il 12 febbraio per un arresto cardiaco dopo giorni di ricovero. La bimba purtroppo è peggiorata e non si è mai più ripresa. Era arrivata al pronto soccorso con un forte dolore alla gola. Cosa sia successo è da chiarire nel dettaglio. Al momento il pubblico ministero Francesco Ciardo ha acquisito le cartelle cliniche e si sta pensando di disporre l'autopsia sul corpo della piccola.

L'azienda sanitaria, come da protocollo, ha avviato una indagine interna ed è in attesa delle determinazioni del pm inquirente. L'inchiesta della Procura dovrà valutare se ci sono state delle eventuali colpe mediche.

Un caso simile è avvenuto l'8 febbraio all'ospedale civile di Alghero dove una bambina di 8 anni è morta due giorni dopo essere stata sottoposta a un intervento chirurgico sempre alle tonsille. La piccola, stando a una prima ipotesi, potrebbe essere stata uccisa in pochi minuti da un'emorragia interna. Anche in questo caso è stata aperta una inchiesta per capire cosa sia successo, indagano i carabinieri.

La bimba viveva con la famiglia ed era ricoverata nel reparto di Otorinolaringoiatria, dove era stata operata giovedì 6 febbraio per l'asportazione delle tonsille. Doveva essere dimessa ma improvvisamente le sue condizioni sono drasticamente peggiorate.