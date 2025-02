Bimba morta dopo intervento alle tonsille, disposto il sequestro della salma: ipotesi emorragia interna

video suggerito

La Procura di Sassari ha disposto il sequestro della salma della bambina di 8 anni di Villanova Monteleone morta nella serata di sabato 8 febbraio all'ospedale civile di Alghero, due giorni dopo essere stata sottoposta a un intervento chirurgico alle tonsille.

Gli inquirenti hanno sequestrato anche la cartella clinica della bimba, con l'incarico per l'autopsia che sarà affidato a un medico legale esterno, in quanto l'istituto di Medicina legale della Asl 1 di Sassari non può procedere per conflitto di interesse, essendo l'ospedale di Alghero parte della stessa azienda sanitaria.

La piccola, stando a una prima ipotesi, potrebbe essere stata uccisa in pochi minuti da un'emorragia interna, sulle cui cause ora si sta indagando.

La bimba viveva con la famiglia ed era ricoverata nel reparto di Otorinolaringoiatria, dove era stata operata giovedì 6 febbraio per l'asportazione delle tonsille. Dopo aver ricevuto la notizia dai medici che il giorno dopo, domenica, sarebbe tornata a casa, era felicissima.

In un attimo, però la situazione è velocemente precipitata. La bambina ha iniziato a stare male, i medici che l'hanno visitata hanno deciso di portarla con la massima urgenza in sala operatoria ma la corsa, purtroppo, non è servita a nulla. La piccola è morta sotto gli occhi dei medici e dei genitori.

Oltre all'inchiesta della Procura, che ha aperto un fascicolo sul caso per arrivare a fare piena luce sulla fine della giovanissima vittima, la Asl di Sassari ha avviato un'indagine interna per risalire alle cause della morte.

Il paese di Villanova Monteleone è sotto choc e l'intera comunità piange insieme ai genitori, increduli e disperati, la scomparsa della bimba. Il sindaco, Quirico Meloni, ha annullato i festeggiamenti del Carnevale e dichiarato il lutto cittadino in occasione dei funerali della bambina.