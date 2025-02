video suggerito

L'intervento alle tonsille, poi il decesso in poche ore: cosa è successo alla bimba morta ad Alghero Sono in corso tutti gli accertamenti per capire le cause del decesso della bimba di 8 anni morta poche ore dopo un'operazione alle tonsille.

A cura di Giorgia Venturini

La Procura di Sassari ha aperto un fascicolo per chiarire nel dettaglio cosa sia successo alla bimba di 8 anni morta poche ore dopo un'operazione alle tonsille. La piccola viveva con la famiglia a Villanova Monteleone e la tragedia è avvenuta all'ospedale civile di Alghero. Lo scorso giovedì era stata sottoposta all'operazione: tutto sembrava essere andato bene tanto che si parlava già di dimissioni per ieri domenica 9 febbraio. La notte prima però la piccola è peggiorata drasticamente ed è morta in poche ore.

La Asl di Sassari in una nota ha precisato: "Si attende l'esito degli accertamenti diagnostici per stabilire le cause che hanno portato al decesso della piccola nel giro di poche ore. La dirigenza aziendale e la Asl tutta è vicina alla famiglia per la grave perdita. In seguito alla segnalazione del reparto di Otorinolaringoiatria, la Asl di Sassari ha immediatamente richiesto un riscontro diagnostico per stabilirne le cause del decesso".

Intanto indagano gli inquirenti della città sarda: si sta cercando di chiarire cosa sia successo i giorni dopo l'operazione e perché questo improvviso peggioramento. Tanto che alle 18 di sabato 8 febbraio la piccola è stata trasferita da Alghero a Sassari in Rianimazione, dove è morta nella notte. Al momento nessuno risulta tra gli indagati, mentre però è stato disposto il sequestro di cartelle cliniche e gli esami medico legali post mortem per stabilire i fatti ed accertare eventuali responsabilità. Tra le cause delle morte forse un'emorragia interna, ma al momento non si esclude nulla. Si attende l'autopsia sul corpo.