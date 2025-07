Bimba in sedia a rotelle cade in mare a Riccione: carabiniere riesce a liberarla e portarla in superficie

È stato provvidenziale l’intervento di un carabiniere fuori servizio ieri sera a Riccione per salvare una bambina che era finita in mare. Si tratta di una bimba disabile di 9 anni costretta su una sedia a rotelle che si trovava in Riviera in vacanza con la famiglia. La bambina è caduta in acqua dalla banchina del porto nella tarda serata di domenica, poco prima della mezzanotte, mentre centinaia di persone stavano assistendo allo spettacolo pirotecnico per la festa della "Madonna del Mare”.

Secondo quanto ricostruito la bimba, per cause accidentali, avrebbe perso l'equilibrio e sarebbe scivolata dalla banchina nelle acque del porto, la cui profondità in quel tratto supera i due metri. Fortunatamente per lei si è accorto subito di quanto accaduto un carabiniere di 44 anni che era lì per la festa, in quel momento libero dal servizio: il militare non ha esitato a tuffarsi in mare quando ha visto la minore cadere e in pochi istante è riuscito a raggiungerla.

La bambina, ancora legata alla sedia a rotelle, rischiava di affondare: il carabiniere l'ha raggiunta in acqua, è riuscito a liberarla dai sistemi di sicurezza e a riportarla immediatamente in superficie. Tutto è accaduto davanti ai tanti presenti, che hanno ringraziato il carabiniere con un lungo applauso.

Leggi anche L’oroscopo di giovedì 10 luglio 2025

Riportata sulla banchina, la bimba ha ricevuto le prime cure da parte del personale sanitario presente sul posto per seguire l’evento. Le sue condizioni di salute, come quelle del suo soccorritore, sono risultate buone.