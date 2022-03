Bimba di un anno e mezzo ingerisce hashish, è grave in ospedale: l’ennesimo caso a Palermo Ancora un altro caso di una bambina finita in ospedale a Palermo per avere ingerito della droga. Grave, nelle ultime ore la piccola ha mostrato segni di miglioramento.

A cura di Susanna Picone

Immagine di repertorio

Una bambina di un anno e mezzo è finita in ospedale dopo aver ingerito un piccolo frammento di hashish. È accaduto in Sicilia, teatro purtroppo di diversi casi simili negli ultimi mesi. La piccola, secondo la prima ricostruzione, è stata portata la scorsa notte dai genitori – una giovane coppia di 23 e 20 anni residente in corso dei Mille a Palermo – all'ospedale Buccheri La Ferla, nel capoluogo siciliano. I genitori avevano in braccio la bambina di pochi mesi che piangeva a dirotto e loro stessi, preoccupati, hanno spiegato ai medici che probabilmente la piccola aveva ingerito della droga.

Le analisi da parte dei medici hanno confermato questo sospetto: la bimba avrebbe ingerito la sostanza stupefacente mentre giocava e in seguito all’episodio si è sentita male. I sanitari hanno subito chiamato i carabinieri della stazione di Brancaccio che hanno eseguito una perquisizione nella casa della famiglia e hanno trovato un altro frammento di hashish. Ora la bambina è ricoverata presso l’ospedale Di Cristina a Palermo: è grave, ma nelle ultime ore ha mostrato segni di miglioramento.

Intanto il padre è stato denunciato per detenzione della piccola dose di droga e segnalato alla prefettura. Come si diceva, non è la prima volta che purtroppo si registrano episodi simili. Al contrario, negli ultimi mesi c'è stata una vera e propria escalation di episodi di questo genere nel palermitano. Com'è ormai da prassi, la Procura per i minorenni del capoluogo siciliano ha affidato temporaneamente la bambina al direttore sanitario dell'ospedale.