Bimba di un anno e mezzo mangia una brioche in spiaggia e va in choc anafilattico Bimba di un anno e mezzo ha mangiato un pezzo di brioche ed è andata in choc anafilattico: è stata portata d'urgenza al pronto soccorso pediatrico dell'ospedale Sant'Anna di Cona (Ferrara).

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di repertorio

Paura per una bambina di un anno e mezzo mentre si trovava con i genitori nel bar di un bagno a Lido degli Estense, ovvero una località balneare in provincia di Ferrara. Stando alla ricostruzione di quanto accaduto, la piccola ha mangiato un pezzo di brioche ed è andata in choc anafilattico: è stata portata d'urgenza al pronto soccorso pediatrico dell'ospedale Sant'Anna di Cona (Ferrara).

La bambina era nel bar del lido con i genitori e avrebbe addentato una brioche con la crema di pistacchio. Subito si sarebbe sentita male tanto che, prima i genitori e poi i titolari dello stabilimento, hanno immediatamente lanciato l'allarme: sul posto in pochi minuti sono arrivati i sanitari che dopo aver stabilizzato la piccola sul posto l'hanno trasferita con la massima urgenza in ospedale. Sono in corso tutte le cure mediche del caso. Sul posto anche le forze dell'ordine che stanno capendo nel dettaglio quanto accaduto.

Fortunatamente dopo alcune ore di ricovero la piccola è stata giudicata fuori pericolo ed è stata poi dimessa. Dalla diagnosi dei medici la piccola ha avuto una pesante reazione allergica.

Articolo in aggiornamento