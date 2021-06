Un drammatico incidente si è consumato nella mattinata di oggi, venerdì 25 giugno, in viale Venezia in comune di Cassola, nella provincia di Vicenza. Una donna è morta investita da un bus privato mentre attraversava la strada. La tragedia si è consumata intorno alle 8.30 di questa mattina: la vittima si chiama Mara Girardi, aveva 43 anni ed era residente poco lontano dal luogo in cui è stata investita. Probabilmente, la quarantatreenne era appena uscita di casa quando è stata travolta dall’autobus.

La donna è morta in ospedale – A chiamare i soccorsi sono stati alcuni automobilisti che hanno assistito al drammatico incidente. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 insieme ai carabinieri. I soccorritori del Suem 118 hanno effettuato un primo soccorso e poi l'ambulanza è partita immediatamente. Purtroppo però le condizioni della donna sono apparse subito molto gravi e sono peggiorate col passare delle ore. Fino al decesso, registrato al pronto soccorso dell’ospedale di Bassano del Grappa. Troppo gravi le ferite riportate.

In ospedale anche il conducente dell'autobus – Ancora non è del tutto chiara la dinamica dell’accaduto, su cui indagano i militari della compagnia di Bassano del Grappa. Sull'asfalto sono rimasti i segni del sangue dell'impatto mortale. L’autista del bus che ha travolto la donna, sotto choc, è stato portato al San Bassiano per un malore. Il suo autobus è stato sequestrato. Pesanti, in seguito all’incidente, le ripercussioni del traffico nella zona, con la strada particolarmente trafficata che è rimasta chiusa per oltre un’ora.