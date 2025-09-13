Bari, turista soccorso per la puntura di una vespa si ritrova senza 650 euro: “Derubato in ambulanza”

Prima la puntura di una vespa, poi anche un furto in ambulanza, dove gli avrebbero sottratto ben 650 euro. È quanto sarebbe accaduto a un turista estone in vacanza a Bari, che ha raccontato alla polizia di essere stato derubato mentre veniva trasportato in ambulanza al Policlinico di Bari. In quell’ambulanza, appunto, ci era arrivato dopo che la puntura di una vespa in spiaggia aveva iniziato a farlo star male.

Secondo la ricostruzione di alcuni quotidiani che hanno raccolto il racconto di Markus – questo il nome del turista -, l'uomo era in spiaggia quando è stato punto da una vespa. Iniziando a star male, si sarebbe rivolto a un addetto alla vigilanza della spiaggia, che ha chiamato l'ambulanza. Con sé il turista aveva un borsello con portafoglio e telefono.

Il presunto furto sarebbe avvenuto appunto durante il viaggio in ambulanza verso l’ospedale. "Davanti a un operatore sanitario, ho preso il portafoglio dalla borsa e gli ho consegnato il documento. Successivamente ho notato che lo stesso operatore riponeva la mia borsa, che tenevo con me, su uno scaffale", è quanto ha raccontato il turista che ha aggiunto che poi avrebbe visto come, con il documento in mano, "prendeva la borsa dallo scaffale, rimetteva il documento nel portafoglio e poi mi spingeva la borsa tra le gambe".

Dei soldi spariti il turista se ne sarebbe accorto solo dopo essere arrivato in ospedale: stava aspettando su una barella quando avrebbe controllato il portafogli. Mancava, a suo dire, una banconota da 500 euro. Successivamente si sarebbe accorto che mancavano anche altri 150 euro. A quel punto l’uomo ha chiesto di controllare eventuali registrazioni di telecamere dell’ambulanza e, stando a quanto ricostruito finora, alla polizia avrebbe consegnato una foto scattata sull’ambulanza dove si vedrebbe un operatore sanitario col suo borsello tra le mani.