Bari, morta la donna a cui il figlio aveva staccato i dispositivi salvavita “per fare la volontà di Dio”

Aveva staccato tutti i dispositivi che tenevano in vita la madre malata oncologica sostenendo di voler semplicemente fare "la volontà di Dio": oggi, a un mese e mezzo da quei fatti, l'anziana donna è morta all'età di 76 anni all'ospedale Di Venere di Bari, dove era ricoverata in gravissime condizioni. Il figlio, un professionista agli arresti domiciliari nell’abitazione di famiglia con l'accusa di tentato omicidio, potrebbe ora essere accusato di omicidio qualora dovesse essere accertato il collegamento tra le sue condotte e il decesso della mamma.

I fatti sono avvenuti il 15 dicembre. Secondo quanto accertato dagli inquirenti l'uomo, unico familiare convivente, avrebbe arbitrariamente scollegato tutti gli ausili sanitari fondamentali per la sopravvivenza della madre: dalla tracheotomia per la ventilazione assistita alla Peg per l’alimentazione, dal Picc per le difficoltà circolatorie alla Vac Therapy per la medicazione delle piaghe da decubito, fino al catetere vescicale e ai dispositivi per la gestione delle funzioni intestinali. Il gesto sarebbe stato compiuto, sempre secondo l’accusa, nella piena consapevolezza delle conseguenze potenzialmente letali, più volte ribaditegli dal personale medico.

A scongiurare il peggio, almeno in un primo momento, era stata un'infermiera del servizio di assistenza domiciliare che, giunta nella casa di madre e figlio nella periferia barese, aveva scoperto che erano stati scollegati tubi e sondini. La professionista aveva quindi allertato i soccorsi che, arrivati sul posto, avevano trasportato la donna all'ospedale di Venere. Ai soccorritori il figlio avrebbe detto di preferire di "rimettersi alla volontà di Dio".