Attualità
video suggerito
video suggerito

Bari, stacca tubi e sondini che tengono in vita la madre: “Mi rimetto alla volontà di Dio”. Arrestato

L’uomo, 47 anni, è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio. Aveva staccato tutti gli ausili e i dispositivi sanitari che consentivano alla madre, malata oncologica, di rimanere in vita.
Il modo più veloce per leggere Fanpage.it? Sbloccalo su Google.
A cura di Davide Falcioni
0 CONDIVISIONI
Immagine

Un uomo di 47 anni di Bari è stato tratto in arresto dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio per aver staccato tutti gli ausili e i dispositivi sanitari che consentivano alla madre, malata oncologica e degente nella sua abitazione, di rimanere in vita.

La vicenda risale allo scorso 15 dicembre quando, come emerge dagli atti, un'infermiera del servizio di assistenza domiciliare, arrivata nella casa di madre e figlio nella periferia barese, ha scoperto che erano stati scollegati tubi e sondini. L'infermiera ha, quindi, allertato i soccorsi che, arrivati sul posto, hanno trasportato la donna all'ospedale di Venere. Ai soccorritori il figlio avrebbe detto di preferire di "rimettersi alla volontà di Dio".

Davanti al gip Giuseppe Montemurro, nel corso dell'interrogatorio di garanzia, il 47enne si è avvalso della facoltà di non rispondere. Per lui, inizialmente, era stata disposta la misura cautelare del divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico. L'uomo si è tuttavia rifiutato di farsi applicare il dispositivo ed è quindi finito agli arresti domiciliari.

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
Intervista
“Ho visto il marciapiede sbriciolarsi come un biscotto”: il racconto di una sfollata a Niscemi
Nella frana di Niscemi c’è tutto quel che non va dell’Italia
Francesco Cancellato
L'ingegnere che fa le rilevazioni sulla frana a Niscemi: "Rischio crollo imminente anche per edifici storici"
Allargata la fascia rossa: “Case destinate a crollare nel raggio di 50-70 metri", gli aggiornamenti
Niscemi, la frana continua a muoversi. Il consigliere comunale: "Numero degli sfollati sale a 1100"
Scuole chiuse e rete del gas interrotta
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views