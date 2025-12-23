Bambina di 10 anni ricoverata per meningite batterica a Vicenza, è in gravi condizioni

Una bambina di dieci anni residente nell’area di Arzignano, in provincia di Vicenza, è ricoverata in terapia intensiva pediatrica all’ospedale San Bortolo di Vicenza per una meningite di origine batterica. La forma diagnosticata non è contagiosa e non rappresenta un rischio per la popolazione, precisano i sanitari. Le condizioni della piccola restano serie, ma al momento sotto controllo grazie alle cure intensive in corso.

Il quadro clinico si è delineato rapidamente. Dopo l’arrivo al pronto soccorso dell’ospedale di Arzignano, i medici hanno colto la gravità dei sintomi e disposto il trasferimento immediato al San Bortolo, centro di riferimento regionale per la rianimazione pediatrica. All’ingresso la bambina presentava febbre elevata, ridotta reattività, ipotensione, rigidità del collo e una marcata sonnolenza: segnali che hanno orientato subito verso un sospetto di meningite.

Gli accertamenti hanno confermato l’origine batterica dell’infezione attraverso l’analisi del liquido cerebrospinale. In terapia intensiva la paziente è assistita da un’équipe specializzata e sottoposta a una terapia antibiotica ad ampio spettro; nelle prime fasi è stato necessario anche il supporto intensivo per contrastare uno stato di shock e una sepsi diffusa. I laboratori di microbiologia sono al lavoro per identificare con precisione il batterio responsabile, passaggio decisivo per calibrare ulteriormente le cure.

Leggi anche Bambino di 10 anni precipita mentre gioca con un amichetto: morto sul colpo

I medici parlano di una situazione complessa ma governata, monitorata costantemente in uno dei posti letto ad alta sorveglianza. L’attenzione resta massima nelle prossime ore, in attesa dei risultati definitivi degli esami.

Che cos’è la meningite

La meningite è un’infiammazione delle meningi, le membrane che avvolgono cervello e midollo spinale. Può essere causata da virus o batteri: le forme virali sono in genere più frequenti e meno gravi, mentre quelle batteriche sono più rare ma potenzialmente molto serie e richiedono un intervento immediato. I sintomi possono includere febbre alta, mal di testa intenso, rigidità nucale, alterazioni dello stato di coscienza e, nei casi più gravi, sepsi e shock. La tempestività della diagnosi e delle terapie è determinante per l’esito clinico.