Avvocato sorpreso a baciare una collega in diretta TikTok, tradisce la moglie e perde lavoro milionario

Un bacio può costare 12 milioni di dollari, lo sa bene l’avvocato 45enne Nathaniel Cullerton, finito in una diretta TikTok mentre baciava appassionatamente una collega. Immagini che oltre a compromettere il suo matrimonio potrebbero fare sfumare il lavoro in uno degli studi più noti al mondo.

L'avvocato Nathaniel Cullerton sorpreso al parco durante la diretta del tiktoker Jay Guapõ

Il bacio che si è scambiato al parco con la sua collega potrebbe costare all'avvocato Nathaniel Cullerton ben 12 milioni di dollari. Questo è lo stipendio medio dei soci dello studio legale del quale l'uomo avrebbe dovuto entrare a fare parte a breve. Il progetto però è sfumato quando è stato ripreso durante una diretta social vista da milioni di persone mentre si baciava appassionatamente con la collega 29enne Kelsey Borenzweig. Immagini che non avranno fatto piacere alla moglie di lui, l'avvocata Moira Penza.

Il tradimento visto da oltre 6 milioni di utenti: "Prendete una stanza"

Il tiktoker Jay Guapõ stava facendo una diretta a Central Park di New York quando ha beccato i due amanti intenti a baciarsi su una panchina. "Ci sono bambini in giro, prendetevi una stanza d'hotel ha gridato". A quel punto Cullerton si è staccato dalla collega e la sua faccia è passata dal trasognato all'allarmato nel giro di pochi secondi. Immagini che ricordano molto da vicino quelle del bacio clandestino ripreso nella kisscam del concerto dei Coldplay lo scorso luglio.

Quando si accorge che l'influencer gli sta puntando il cellulare, Cullerton si alza, mentre la sua collega si blocca con un sorriso imbarazzato. A nulla è valsa l'opera di convincimento nei confronti di Jay Guapõ: il video dell'effusione è finito in rete sotto forma di TikTok dove in queste ore sta continuando a macinare milioni di visualizzazioni e migliaia di like.

Negli Stati Uniti avere una relazione clandestina sul luogo di lavoro non è un fatto di poco conto. Spesso le aziende – dalle più piccole alle più blasonate – inseriscono nei loro regolamenti dei divieti specifici in tal senso. Inoltre, molto più che in Italia la vita personale è ritenuta rilevante per quella professionale. Non è un caso che non ci siano mai stati presidenti che si siano professati atei, o che abbiano ammesso pubblicamente di avere difficoltà coniugale. E chi lo ha fatto ne ha pagato le conseguenze.

Se in Italia è comune vedere politici che hanno relaziono extraconiugali o cambiano moglie, negli Stati Uniti è improbabile che un politico in carica intraprenda un percorso simile. Il costo per azioni simili sono le dimissioni, e l'allontanamento temporaneo dalla sfera pubblica, e questo vale anche per i professionisti di alto profilo.

Le conseguenze del tradimento sul lavoro: indagini in corso

Ad entrare in crisi in queste ore non è solo il matrimonio di Cullerton ma anche la sua carriera. Il 45enne è stato sorpreso in atteggiamenti intimi con la collega dello studio legale Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, quello in cui lavora attualmente. Un tempismo davvero pessimo dato che, come riferisce il New York Post, l'uomo stava per passare allo studio legale Gibson Dunn, uno dei più prestigiosi al mondo e con gli avvocati più pagati.

L'uomo sarebbe passato da uno stipendio di 4 milioni a uno di 12. Queste le cifre dello stipendio medio dei soci dei due studi rivali.

L'operazione, però, al momento si sarebbe fermata. Cullerton quindi resterà al Wachtell Lipton, non proprio l'ultimo degli studi legali dato che ha rappresentato OpenAI e vinto la causa da 150 miliardi di dollari intentata da Elon Musk, e tutto questo solo nell'ultimo anno.

Non è chiaro se anche qui il suo destino sia in bilico, e per lui si sarebbe preparato un congedo in attesa di indagare sulla sua condotta personale, e sul modo in cui questa influisce sull'ambito lavorativo.