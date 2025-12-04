Autocisterna esce di strada e si ribalta: dramma sulla statale a Cerignola, morto camionista 26enne

Immagine di archivio

Incidente stradale mortale nelle scorse ore sul tratto pugliese della strada statale 16 “Adriatica” nei pressi di Cerignola, in provincia di Foggia. Un'autocisterna che viaggiava in direzione Bari si è improvvisamente ribaltata a bordo carreggiata causando la morte del giovane camionista a bordo, un ragazzo di 26 anni.

La tragedia si è consumata nella prima mattinata di oggi, giovedì 4 dicembre, nella carreggiata in direzione Bari all'altezza km 715,900, nel territorio di Cerignola. Dopo l'allarme lanciato dagli altri automobilisti di passaggio, sul posto sono accorsi in poco tempo gli operatori del 118 con due ambulanze e i vigili del fuoco ma purtroppo per la vittima non c'è stato nulla da fare, è morta sul colpo e i sanitari hanno potuto solo accertarne il decesso.

La vittima del sinistro mortale è un ragazzo di 26 anni residente proprio a Cerignola. Su luogo della tragedia è intervenuta anche la polizia locale e gli addetti delle squadre Anas per la gestione del traffico, per mettere in sicurezza la zona e ripristinare la regolare viabilità.

Per consentire i soccorsi e poi la rimozione in sicurezza del mezzo, il tratto della strada statale 16 interessato dall'incidente è stato chiuso al traffico per alcune ore. La polizia locale ha effettuato i rilievi del caso per cercare di stabilire l'esatta dinamica del sinistro che sembra un incidente autonomo che non ha coinvolto altri mezzi.

Da una prima ipotesi, si pensa che lo schianto dell'autoarticolato si stato causato dal maltempo, in particolare dall'asfalto viscido e dalla scarsa visibilità di questa mattina quando in zona si è abbattuto un violento temporale. Il mezzo pesante ha improvvisamente sbandato sulla destra finendo con le ruote fuori strada in una cunetta prima di ribaltarsi quasi completamente sul prato che costeggia la carreggiata.