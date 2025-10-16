Autobus turistico colpito da un palo sull’autostrada A1 a Orvieto: ferito l’autista, illesi i passeggeri

L’impatto del paletto con il bus ha ferito il conducente, che nonostante il colpo è riuscito a mantenere il controllo e ad accostare con prontezza sulla corsia di emergenza, evitando conseguenze ben più gravi.

Paura questa mattina per i passeggeri di un autobus in viaggio lungo l’autostrada A1: intorno alle 9 e 10 il mezzo turistico, con a bordo un gruppo di cittadini statunitensi, è rimasto coinvolto in un singolare incidente nei pressi di Orvieto, in direzione nord.

Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco del distaccamento orvietano, un pesante paletto di ferro, probabilmente caduto poco prima da un altro mezzo in transito, ha colpito il parabrezza del bus in corsa, conficcandosi nella parte anteriore del veicolo. L’impatto ha ferito il conducente, che nonostante il colpo è riuscito a mantenere il controllo e ad accostare con prontezza sulla corsia di emergenza, evitando conseguenze ben più gravi.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, che hanno prestato le prime cure all’autista, mentre i passeggeri, sebbene illesi, sono stati assistiti e confortati dagli operatori presenti. L’area dell’incidente, situata nei pressi del parcheggio Ritorto, circa dieci chilometri prima dello svincolo di Fabro, è stata messa in sicurezza grazie all’intervento congiunto dei vigili del fuoco, della polizia stradale e del personale di Autostrade per l’Italia.

In attesa dell’arrivo di un nuovo mezzo e di un autista sostitutivo, i viaggiatori sono rimasti sul luogo, scossi ma al sicuro. Le autorità stanno ora verificando la provenienza del palo di ferro che ha causato l’incidente, per chiarire la dinamica esatta dell’accaduto.