Auguri di Buona Pasqua 2022, le 10 frasi più belle e originali da inviare a amici e parenti Il 17 aprile 2022 si festeggia la Pasqua, una ricorrenza cattolica che ricorda la resurrezione di Gesù Cristo. Ecco le 10 frasi migliori per gli auguri ad amici e parenti.

A cura di Vincenzo Nasto

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Pasqua 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il 17 aprile 2022 si festeggia una delle ricorrenze religiose più attese dell'anno: la Pasqua. Un'occasione per celebrare la famiglia e lo stare assieme, ma anche una festività religiosa che ci ricorda la resurrezione di Gesù Cristo. Un giorno speciale che potremmo passare in compagnia di amici e parenti per condividere cibo e felicità. Per questo motivo, abbiamo selezionato alcune delle frasi più celebri e suggestive sulle festività pasquali, un modo come un altro anche per rimanere in contatto con amici, parenti o colleghi. Frasi divertenti, ma anche religiose, come quelle dettate da Papa Francesco o da Madre Teresa di Calcutta.

Buona Pasqua 2022, frasi celebri e divertenti per auguri originali

Vi ricordo che è mattino di Pasqua, e la vita e l’amore e la pace sono appena nati. (Alice Freeman Palmer)

Pasqua è una grandissima rottura di uova. (Andrea G. Pinketts)

Il Natale mi deprime quanto la Pasqua mi riempie di gioia. Un Dio che si fa bambino è avvilente. Un poveraccio che si fa Dio è tutt’altra cosa. (Amelie Nothomb)

Se per una volta cancellassimo l’odio, se abbracciassimo con l’anima ogni colore e religione, se alzassimo bandiera bianca davanti ad ogni provocazione se guardassimo oltre al buio dell’egoismo, potremmo vivere appieno il vero senso della pasqua, che è fatto di pace e serenità. (Silvana Stremiz)

La Pasqua ci insegna che i momenti difficili serviranno come riflessione e preparazione ad un futuro migliore con rinnovati sentimenti di amore e solidarietà.

Auguri per una Santa Pasqua 2022, frasi religiose da condividere

Cristo è risorto. Egli è la pietra angolare. Già allora si tentò di rigettarlo e di sopraffarlo con la vigilata e sigillata pietra del sepolcro. Ma quella pietra fu ribaltata. Cristo è risorto. Non respingete Cristo, voi che costruite il mondo umano. (Madre Teresa di Calcutta)

Cristo è risorto. Egli è la pietra angolare. Già allora si tentò di rigettarlo e di sopraffarlo con la vigilata e sigillata pietra del sepolcro. Ma quella pietra fu ribaltata. Cristo è risorto. Non respingete Cristo, voi che costruite il mondo umano. (Papa Giovanni Paolo II)

Che cosa significa che Gesù è risorto? Significa che l’amore di Dio è più forte del male e della stessa morte; significa che l’amore di Dio può trasformare la nostra vita, far fiorire quelle zone di deserto che ci sono nel nostro cuore. (Papa Francesco)

Nella Veglia pasquale, la notte della nuova creazione, la Chiesa presenta il mistero della luce con un simbolo del tutto particolare e molto umile: con il cero pasquale. Questa è una luce che vive in virtù del sacrificio. La candela illumina consumando se stessa. Dà luce dando se stessa. Così rappresenta in modo meraviglioso il mistero pasquale di Cristo che dona se stesso e così dona la grande luce. (Papa Benedetto XVI)