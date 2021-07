Ascoli, si ribalta col trattore e muore schiacciato. Tragedia vicino all’agriturismo di Yuri Chechi Un anziano di 90 anni è morto dopo essere stato schiacciato dal trattore con il quale stava lavorando: è accaduto poco prima delle 13 in contrada Colle del Giglio, vicino all’agriturismo gestito dal campione di ginnastica più volte olimpionico Yuri Chechi. Ieri sera un altro morto nell’alessandrino.

A cura di Davide Falcioni

Non passa giorno senza che le cronache locali diano conto di una tragedia nelle campagne italiane. L'ennesima si è consumata questa mattina a Ripatransone, in provincia di Ascoli Piceno, dove un anziano di 90 anni è morto dopo essere stato schiacciato dal trattore con il quale stava lavorando: è successo poco prima delle 13 in contrada Colle del Giglio, in un terreno adiacente all’agriturismo gestito dal campione di ginnastica più volte olimpionico Yuri Chechi, che proprio nel borgo marchigiano ha aperto un'attività di accoglienza e ristorazione. Inutili i soccorsi arrivati a bordo dell’ambulanza, inviata dalla centrale operativa del 118 di Ascoli, che ha chiamato anche l’eliambulanza, atterrata dopo una ventina di minuti in un campo adiacente a quello in cui si trovava l’anziano. Le operazioni di soccorso si sono rivelate estremamente difficili, perché la zona dove si è verificato l’incidente è molto impervia e presenta campi con pendenze estreme.

Una squadra dei Vigili del fuoco, partita dalla centrale di San Benedetto del Tronto, è arrivata sul posto con due mezzi, tra cui uno adatto per lo sterrato. Come riferisce Cronache Picene una una volta raggiunto il ferito, proprio con l’aiuto dei pompieri, i sanitati hanno tentato di rianimarlo, ma per l'uomo non c'era ormai più niente da fare. Da accertare le cause dell'incidente: non è escluso che il forte caldo possa aver causato un malore nell'anziano facendogli perdere il controllo del trattore, mezzo che aveva manovrato per una vita intera.

Alessandria, agricoltore muore a 54 anni

Un altro incidente è avvenuto ieri sera. Un uomo di 54 anni è morto a Bagnario di Strevi, nell'Alessandrino. Il trattore che stava conducendo, mentre lavorava in un vigneto per conto di un’azienda agricola, si è ribaltato schiacciandolo. Sul posto, con i sanitari del 118, sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e lo Spresal. A dare l'allarme alcuni colleghi. Per rimuovere il mezzo è stato necessario un lungo lavoro, che si è concluso soltanto intorno alla mezzanotte. Accertamenti potrebbero essere disposti sul corpo della vittima, ora a disposizione dell'autorità giudiziaria.