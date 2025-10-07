Anziani picchiati e rapinati in casa di notte, i ladri scappano con soldi e gioielli: caccia alla banda

Una coppia di anziani, residenti a Serravalle, frazione del comune di Riva del Po, in provincia di Ferrara, è stata vittima di una banda di ladri. I malviventi li hanno minacciati e picchiati per farsi consegnare denaro e gioielli, poi si sono dati alla fuga. Sull’accaduto indagano i militari dell’Arma dei Carabinieri.

Immagine di repertorio.

Tenuti in ostaggio, picchiati e rapinati da una banda di ladri all'interno della loro casa. A cadere vittima dei malviventi una coppia di anziani di Serravalle, frazione del comune di Riva del Po, in provincia di Ferrara.

Nella notte tra sabato 11 e domenica 12 ottobre, intorno alle 2, quattro persone con il volto coperto sono riuscite a introdursi nella loro casa, situata in campagna, tra i centri abitati di Serravalle e Berra, hanno raggiunto la camera da letto dei coniugi e li hanno minacciati, come riporta la Nuova Ferrara.

Stando alla loro ricostruzione, i ladri avrebbero agito consapevoli del fatto che i due anziani fossero all'interno dell'abitazione. Si sono fatti consegnare soldi e gioielli e, non contenti, sono anche passati alle botte. Alla fine i quattro malviventi hanno rinchiuso i due coniugi in una stanza del primo piano e sono fuggiti.

Con fatica il marito è riuscito ad aprire la porta, ha caricato la moglie in macchina e l’ha portata al pronto soccorso dell’Ospedale del Delta, dove l’uomo è stato medicato e dimesso. La moglie invece è stata ricoverata. Al pronto soccorso sono arrivati i Carabinieri che hanno raccolto il racconto dell'aggressione e hanno fatto scattare le indagini.

Secondo quanto riporta il quotidiano, gli investigatori stanno lavorando per tentare di rintracciare la banda e starebbero seguendo una pista ben precisa.

Episodi simili sono diventati frequenti in tutta Italia. Solo cinque giorni fa, per esempio, una coppia di anziani sono stati sorpresi nel sonno da tre banditi penetrati all'interno della loro abitazione in una zona di campagna alla periferia di Ruffano, in provincia di Lecce.

Anche in questo caso i malviventi hanno agito a volto coperto. Sono entrati in casa rompendo una finestra e, minacciandoli con una pistola, hanno svegliato i due anziani, di 78 e 79 anni, intimando loro di consegnare soldi e gioielli. Sono quindi fuggiti portando via i cellulari delle vittime per impedire loro di dare l'allarme. Indagano i Carabinieri.