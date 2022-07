Morto nel pozzo durante la sua festa di compleanno: un video mostra gli ultimi istanti Un video scioccante mostra gli ultimi istanti prima di morire di Antonio Andriani: gli applausi, i sorrisi, la musica dance di Gigi D’Agostino. Poi il dramma.

Un video scioccante ha chiarito le circostanze della morte di Antonio Andriani, il manager precipitato in un pozzo artesiano durante la festa di compleanno per i suoi 40 anni. Aveva organizzato una festa e preso in fitto una villa privata ad Erice, nel trapanese.

Nel video si può vedere il clima di festa, mentre tutti ballano sulle inconfondibili note di L'Amour Toujours di Gigi D'Agostino. A quel punto, Antonio Andriani viene fatto salire sul pozzo artesiano, è al centro del party, attorniato tra amici e parenti, tra sorrisi ed applausi.

Proprio mentre Antonio chiedeva una mano per scendere, la copertura del pozzo artesiano ha ceduto. È un solo attimo: Antonio è precipitato per venticinque metri. Il video si interrompe nel momento più drammatico, quando tutti si sono resi conto di quello che è appena successo.

Complessi i soccorsi. Sono stati necessari i sommozzatori. Nel pozzo, infatti, c'erano circa 7-8 metri di acqua. I soccorritori hanno aspirato tutta l'acqua dal pozzo, un'operazione che ha infine permesso il recupero del corpo.

Chi era Antonio Andriani

Antonio Andriani era un artista tra i più conosciuti a Molfetta. Era un imitatore di Renato Zero. Da qualche tempo, però, si era spostato in Sicilia, dove lavorava come manager per un'azienda di Trapani.

Indagato il proprietario della villa

Sulla tragedia, si aprono le indagini. C'è un indagato, si tratta del proprietario della villetta nella quale Antonio Andriani viveva e dove aveva deciso di svolgere la festa per i suoi 40 anni. Stando alle fonti locali, il proprietario sarebbe indagato come ‘atto dovuto' dalla Procura di Trapani.

Un tecnico incaricato, infatti, eseguirà tutti gli accertamenti del caso sul pozzo artesiano per verificare i motivi del cedimento. Nessuna autopsia, intanto, sul corpo della vittima: per il medico legale, l'urto al capo durante la caduta avrebbe causato la morte. Escluso l'annegamento: Andriani sarebbe arrivato in acqua, già morto.