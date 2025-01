Ambulanza sbanda e si schianta, dopo il paziente muore anche un soccorritore: “Un esempio per tutti”

video suggerito

A cura di Antonio Palma

È morto uno dei tre feriti del drammatico incidente stradale dell’ambulanza della Pubblica Assistenza di Monzone avvenuto nel dicembre scorso a Fivizzano, in provincia di Massa-Carrara. Si tratta del soccorritore 47enne Carlo Tedeschi, deceduto nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 8 gennaio, a seguito di un malore mentre era ancora in cura per i postumi di quel terribile schianto.

L’uomo era risultato il più grave dei feriti dell’impatto dell’ambulanza contro la parete rocciosa. Il mezzo di soccorso, che stava percorrendo la strada che collega Monzone a Vinca per trasportare un paziente, aveva sbandato improvvisamente, uscendo di strada e schiantandosi violentemente contro la montagna. Nell’incidente stradale era morto il paziente, un uomo di 80 anni che doveva essere trasferito all’ospedale di Fivizzano in codice verde per un controllo di routine, ed erano rimasti feriti i tre soccorritori.

Tra di loro il più grave era risultato proprio Carlo Tedeschi che si trovava col paziente nella parte posteriore del mezzo. L’uomo era stato poi soccorso dal 118 e trasportato in codice rosso all’ospedale Cisanello di Pisa con l’elisoccorso Pegaso 3. In ospedale i medici avevano diagnosticato varie lesioni e lo avevano sottoposto anche a intervento chirurgico.

Il 47enne di Monzone era in fase di ripresa ma si stava ancora sottoponendo alla riabilitazione motoria all’ospedale di Fivizzano quando è stato colpito da un malore improvviso. Portato immediatamente nel vicino pronto soccorso, l’uomo è morto poco dopo per un probabile attacco cardiaco, nonostante i tentavi dei medici di rianimarlo.

“Ieri, all’improvviso, ci ha lasciati Carlo Tedeschi, volontario della Pubblica Assistenza Monzone che era rimasto coinvolto nel tragico incidente di dicembre in ambulanza sulla strada di Vinca. Purtroppo una complicanza improvvisa se lo è portato via. Il suo impegno e la sua dedizione rimarranno di esempio per tutti noi” hanno ricordato dalla Pubblica Assistenza AVIS Fivizzano, aggiungendo: “Ci stringiamo con affetto alla sua famiglia, ai colleghi della Pubblica Assistenza Valle del Lucido e a tutta la comunità in questo momento di grande dolore”.