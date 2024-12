video suggerito

Ambulanza sbanda e si schianta contro un muro, muore il paziente a bordo: tragedia in Lunigiana Tragico incidente stradale a Fivizzano (Massa Carrara). La vittima aveva 80 anni. Feriti anche i tre componenti dell'equipaggio, che sono stati portati in ospedale. Le cause dell'incidente sono da chiarire.

A cura di Biagio Chiariello

Tragedia nel pomeriggio di ieri in Lunigiana. Un drammatico incidente stradale ha coinvolto un’ambulanza nei pressi di Fivizzano, in provincia di Massa Carrara. Il mezzo di soccorso, che stava percorrendo la strada che collega Monzone a Vinca, è uscito di strada, schiantandosi violentemente contro un muro. L’impatto è stato estremamente violento, tanto da risultare fatale per il paziente che i soccorritori stavano trasportando. La vittima è un uomo di 80 anni, che si trovava a bordo dell’ambulanza per essere trasferito all’ospedale di Fivizzano in codice verde, per un semplice controllo di routine.

Secondo una prima ricostruzione fornita dalle forze dell’ordine intervenute sul posto, l’ambulanza apparteneva alla Pubblica Assistenza di Monzone. Intorno alle 16, il conducente del mezzo ha perso il controllo per ragioni ancora da chiarire. Dopo aver sbandato, l’ambulanza si è schiantata contro una parete rocciosa.

L’urto ha avuto conseguenze devastanti. Nonostante i tentativi dei soccorritori di prestare assistenza immediata, per l’anziano paziente non c’è stato nulla da fare. È deceduto sul colpo, prima ancora che potesse essere trasportato in ospedale.

Gli altri occupanti dell’ambulanza, tuttavia, hanno riportato ferite di diversa entità. Un soccorritore volontario di 50 anni è stato trasportato con urgenza all’ospedale di Cisanello, a Pisa, utilizzando l’elisoccorso Pegaso 3. Le sue condizioni sono risultate gravi a causa di un politrauma riportato nell’impatto.

Anche l’autista del mezzo, un uomo di 72 anni, e un altro volontario che si trovava a bordo sono rimasti feriti, ma in modo più lieve rispetto al collega. Entrambi sono stati trasferiti all’ospedale delle Apuane di Massa, dove hanno ricevuto le cure del caso.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri, il personale sanitario del 118 e i vigili del fuoco, che hanno collaborato nelle operazioni di messa in sicurezza dell’area. La strada è stata chiusa temporaneamente al traffico per consentire i soccorsi e l’avvio delle indagini. Le autorità stanno ora lavorando per determinare le cause dell’incidente: tra le ipotesi al vaglio vi sono un malore improvviso del conducente, un guasto meccanico al mezzo o le difficili condizioni della strada, caratterizzata da tratti stretti e scivolosi.